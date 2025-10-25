Paul Schrader chce współpracować z AI. Zatrudni Tilly Norwood?

Wiele osób z branży filmowej obawia się, że wkrótce zostaną zastąpione przez sztuczną inteligencję. Nie należy do nich Paul Schrader.
Paul Schrader o sztucznej inteligencjiSchrader
uważnie przygląda się rozwojowi technologii i zmianom, jakie przynosi. Uważa, że jesteśmy bardzo blisko pierwszego filmu zrealizowanego przez sztuczną inteligencję. Przyznał też, że sam chętnie wszedłby w taką "współpracę": Myślę, że od pierwszego filmu zrealizowanego przez AI dzielą nas dwa lata. Rozmawiałem dziś z kimś przez telefon na temat mojego scenariusza i powiedziałem tej osobie: "Wiesz, to idealny scenariusz dla sztucznej inteligencji
– stwierdził w rozmowie z Vanity Fair.
Tilly Norwood, gwiazda filmowa stworzona przez sztuczną inteligencję
Scenarzysta "Taksówkarza
" traktuje sztuczną inteligencję jako narzędzie: Kiedy jesteś autorem, musisz opisać czyjąś reakcję. Używasz kodu – kodu słów, określonej liczby liter, wyrażasz emocje, jakie mają pojawić się na twarzy bohatera. A później aktor ma swój własny kod. Cóż, teraz jesteś pikselografem, możesz stworzyć twarz, nałożyć na nią emocje i rzeźbić w tym tak samo, jak aktor rzeźbi reakcję w powieści czy opowiadaniu.
Skąd znamy Paula Schradera?Paul Schrader
to amerykański scenarzysta i reżyser. Najlepiej znany jest ze współpracy z Martinem Scorsesem
, dla którego napisał takie filmy jak "Taksówkarz
", "Wściekły Byk
" (wspólnie z Mardikiem Martinem
), "Ostatnie kuszenie Chrystusa
" czy "Ciemna strona miasta
". Jako reżyser zrealizował takie filmy jak "Amerykański żigolak
", "Ludzie-koty
", "Mishima
", "Światłość dnia
", "Pierwszy reformowany
" czy "Hazardzista
".
Zobacz zwiastun filmu "O, Kanado!"
Aktualnie filmografię Paula Schradera
zamyka dramat "O, Kanado!
", który zadebiutował na tegorocznym festiwalu w Cannes. Główne role zagrali w nim Richard Gere
i Jacob Elordi
. Przypominamy zwiastun: