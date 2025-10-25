Newsy Filmy Paul Schrader chce współpracować z AI. Zatrudni Tilly Norwood?
Paul Schrader chce współpracować z AI. Zatrudni Tilly Norwood?

Wiele osób z branży filmowej obawia się, że wkrótce zostaną zastąpione przez sztuczną inteligencję. Nie należy do nich Paul Schrader.

Paul Schrader o sztucznej inteligencji


Schrader uważnie przygląda się rozwojowi technologii i zmianom, jakie przynosi. Uważa, że jesteśmy bardzo blisko pierwszego filmu zrealizowanego przez sztuczną inteligencję. Przyznał też, że sam chętnie wszedłby w taką "współpracę":

Myślę, że od pierwszego filmu zrealizowanego przez AI dzielą nas dwa lata. Rozmawiałem dziś z kimś przez telefon na temat mojego scenariusza i powiedziałem tej osobie: "Wiesz, to idealny scenariusz dla sztucznej inteligencji – stwierdził w rozmowie z Vanity Fair. 

Tilly Norwood, gwiazda filmowa stworzona przez sztuczną inteligencję

Scenarzysta "Taksówkarza" traktuje sztuczną inteligencję jako narzędzie: 

Kiedy jesteś autorem, musisz opisać czyjąś reakcję. Używasz kodu – kodu słów, określonej liczby liter, wyrażasz emocje, jakie mają pojawić się na twarzy bohatera. A później aktor ma swój własny kod. Cóż, teraz jesteś pikselografem, możesz stworzyć twarz, nałożyć na nią emocje i rzeźbić w tym tak samo, jak aktor rzeźbi reakcję w powieści czy opowiadaniu.

Skąd znamy Paula Schradera?


Paul Schrader to amerykański scenarzysta i reżyser. Najlepiej znany jest ze współpracy z Martinem Scorsesem, dla którego napisał takie filmy jak "Taksówkarz", "Wściekły Byk" (wspólnie z Mardikiem Martinem), "Ostatnie kuszenie Chrystusa" czy "Ciemna strona miasta". Jako reżyser zrealizował takie filmy jak "Amerykański żigolak", "Ludzie-koty", "Mishima", "Światłość dnia", "Pierwszy reformowany" czy "Hazardzista".

Zobacz zwiastun filmu "O, Kanado!"


Aktualnie filmografię Paula Schradera zamyka dramat "O, Kanado!", który zadebiutował na tegorocznym festiwalu w Cannes. Główne role zagrali w nim Richard Gere i Jacob Elordi. Przypominamy zwiastun:


