Idris Elba i reżyser "Tylera Rake'a" szykują szalone kino akcji

Mamy dobrą wiadomość dla fanów kina akcji. Szykuje się kolejna szalona jazda bez trzymanki. Gwiazdą projektu będzie Idris Elba (" Legion samobójców: The Suicide Squad "), a całość wyreżyseruje Sam Hargrave (" Tyler Rake: Ocalenie ").Projekt nosi tytuł "Stay Frosty". Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Pewien mężczyzna próbuje dotrzeć na czas do swojego syna. Nie będzie to jednak łatwe, bo właśnie dostał kulkę w łeb i cudem przeżył. Teraz musi uciekać przez zabójcami i odkryć, kto i dlaczego chce jego śmierci. A ponad wszystko musi zdążyć na święta do syna.Autorem scenariusza jest nieznany szerszej publiczności Tyler Marceca. Całość powstanie dla Warner Bros.