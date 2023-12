J.K. Simmons w obsadzie "Juror No. 2" – ostatniego filmu Clinta Eastwooda

"Juror #2" – fabuła

J.K. Simmons w "Whiplash"

J.K. Simmons – najważniejsze role

Zwiastun "Whiplash"

Bohaterem, który ma być ostatnim filmem, będzie przysięgły w procesie o morderstwo. Kiedy uświadamia sobie, że to on doprowadził do śmierci ofiary, staje przed dylematem: pokierować ławą przysięgłych w taki sposób, aby prawda nie wyszła na jaw, czy ujawnić to, co wie, i wydać się w ręce wymiaru sprawiedliwości.W obsadzie są też:Projekt, podobnie jak inne filmy, powstanie dla studia Warner Bros., z którym aktor i reżyser związany jest od ponad 50 lat.Zdjęcia rozpoczęły się w tym roku już w czerwcu, ale zostały wstrzymane z powodu na strajku scenarzystów i aktorów w Hollywood. Prace zostały już wznowione.Choć J.K. Simmons rozwija swoją karierę aktorką od lat 80., największą sławę przyniosła mu oscarowa rola despotycznego nauczyciela gry na perkusji w " Whiplash ". W zeszłym roku ponownie podbił serca widzów w filmie Aarona Sorkina Lucy i Desi " – za swoją rolę zdobył kolejną nominację do Oscara.W jego filmografii można znaleźć również takie tytuły, jak " Palm Springs ", "Spider-Man: Daleko od domu ", " Liga Sprawiedliwości ", " La La Land " czy " Terminator: Genisys ". A ostatnio można go było oglądać w serialu fantasy " Nocne niebo ".