Chris Messina dołącza do obsady ostatniego filmu Clinta Eastwooda

O czym opowie "Juror #2", ostatni film Clinta Eastwooda?

Bohaterem, który ma być ostatnim filmem, będzie przysięgły w procesie o morderstwo. Kiedy uświadamia sobie, że to on doprowadził do śmierci ofiary, staje przed dylematem: pokierować ławą przysięgłych w taki sposób, aby prawda nie wyszła na jaw, czy ujawnić to, co wie, i wydać się w ręce wymiaru sprawiedliwości. Messina zagra obrońcę z urzędu w tej sprawie. W obsadzie są też: Toni Collette Projekt, podobnie jak inne filmy, powstanie dla studia Warner Bros., z którym aktor i reżyser związany jest od ponad 50 lat.Zdjęcia rozpoczęły się w tym roku już w czerwcu, ale zostały wstrzymane z powodu na strajku scenarzystów i aktorów w Hollywood. Prace właśnie zostały wznowione.Ostatnio Chrisa Messinę mogliśmy oglądać w filmie " Boogeyman ".