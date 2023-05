Kiefer Sutherland w ostatnim filmie Clinta Eastwooda. Kogo zagra w "Juror #2"?

Getty Images © NBC

Nicholas Hoult zagra główną rolę w "Juror #2", ostatnim filmie Clinta Eastwooda

Co wiemy o filmie "Juror #2"?

Clint Eastwood: reżyser

Ostatnie projekty Kiefera Sutherlanda

dołączył do obsady ostatniego filmu, czyli dramatu sądowego. Aktor zagra sponsora AA, który wspiera granego przezbohatera.Bohaterem, będzie przysięgły w procesie o morderstwo (). Kiedy uświadamia sobie, że to on doprowadził do śmierci ofiary, staje przed dylematem: pokierować ławą przysięgłych w taki sposób, aby prawda nie wyszła na jaw, czy ujawnić to, co wie, i wydać się w ręce wymiaru sprawiedliwości.W obsadzie są też, która ma zagrać prokuratorkę, i, której przypadła rola żony granego przezbohatera. Autorem scenariusza jest. Jego tekst krążył po Hollywood przez 15 lat, zanimzdecydował się zrealizować na jego podstawie swój ostatni film. Zdjęcia mają ruszyć już latem.Jako reżyserzadebiutował w 1971 roku filmemopowiadającym o kobiecie ogarniętej obsesją na punkcie prezentera radiowego. W jego filmografii znajdziemy westerny (), filmy wojenne () czy oparte na faktach dramaty (m.in.). W wielu z tych filmów zagrał także główne role.Do jego największych sukcesów reżyserskich, obok nagrodzonych Oscarami, należą nominowane do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowejorazczy znajdujące się w oficjalnej selekcji Cannes w latach 1985, 1988 i 1990. Na uwagę zasługują również takie dzieła jakczyAktualnie filmografięzamyka dramat. Zobaczcie jego zwiastun:Wśród ostatnich projektówsą m.in. serialeoraz film. Już w lipcu zobaczymy go w komedii Netfliksa. W przygotowaniu są dramat wojennyi thrillerZobaczcie zwiastun serialugra w nim Johna Weira, szpiega korporacyjnego, który zostaje wplątany w spisek mający na celu zmianę ustroju Stanów Zjednoczonych.