Jai Courtney w "Legionie samobójców 2"

W wywiadzie dla "Business Insider" Jai Courtney ujawnił, że powróci jako Kapitan Boomerang w kolejnej odsłonieZdjęcia do filmu ruszają we wrześniu w Atlancie. Autorem scenariusza i reżyserem jest James Gunn ), który planuje odświeżyć w dużej mierze skład tytułowego zespołu. Willa Smitha w roli Deadshota ma zastąpić Idris Elba . Drużynę zasilą również takie postaci jak Ratcatcher, King Shark, Polka-Dot Man, i Peacemaker. Na razie nie wiadomo, czy na ekranie pojawią się ponownie Harley Quinn ( Margot Robbie ) i Rick Flagg ( Joel Kinnaman ).Bohater Courtneya naprawdę nazywa się George "Digger" Harkness. Jest gburowatym złodziejem z pociągiem do alkoholu.Premieręzaplanowano na 6 sierpnia 2021 roku.