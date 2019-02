James Gunn mógł nakręcić film o Supermanie. Albo o jego psie

Po zwolnieniu z Marvela James Gunn przeniesie się najprawdopodobniej do DC, gdzie nakręci nowy film o Legionie Samobójców zatytułowany po prostu. Ale studio Warner Bros. podobno dało reżyserowi dużo więcej opcji. Gdyby chciał, mógłby przenieść na duży ekran zupełnie innych bohaterów DC.Wśród postaci, jakie zaproponowano Gunnowi , był rzekomo Superman, znajdujący się chwilowo w filmowym niebycie ze względu na niejasny status Henry'ego Cavilla . Nie wiadomo wciąż, czy aktor powróci jeszcze do tej roli.Wieść niesie, że Gunn nie zainteresował się szczególnie Supermanem, przez chwilę rozważał jednak nakręcenie filmu o Krypto, czyli obdarzonym supermocami psie Człowieka ze Stali. W sumie nic dziwnego: Gunn poradził sobie z gadającym szopem i antropomorficznym drzewem ze, więc wydaje się idealnym człowiekiem, by opowiedzieć o latającym superpsie. Ostatecznie zdecydował się jednak na Legion Samobójców.Krypto i tak trafi zresztą na duży ekran: studio Warner Bros. zapowiedziało niedawno, że 21 maja 2021 do kin trafi animacja. Jednym z bohaterów będzie właśnie czworonogi przyjaciel Supermana.