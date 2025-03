SZEŚĆ tytułów DC rocznie. Czy fani to wytrzymają?

James Gunn nie boi się zmęczenia superbohaterskimi opowieściami

Zwiastun filmu "Superman"

Nowe DCU dopiero raczkuje. Fani zobaczyli do tej pory tylko serial animowany. Pierwszy film kinowy –– zadebiutuje dopiero latem. Jednak Gunn Safran mają ambitne plany.Jak ujawnili w rozmowie z The Wrap, ich celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której: dwa aktorskie i jeden animowany.: dwa tytuły aktorskie i jeden animowany rocznie.Może więc wydawać się, że DC Studios idzie tą samą ścieżką, którą przez lata wytyczało Marvel Studios. Gunn Safran jednak w jednym kluczowym aspekcie różnią się od Kevina Feige'a . Otóż postanowili, że– obiecuje James Gunn Sześć tytułów rocznie to dość ambitny plan. Na chwilę obecną nie ma aż tylu oficjalnie ogłoszonych projektów, by wypełnić w ten sposób kalendarz najbliższych kilku lat. Otwartym pozostaje więc pytanie, co szykują Gunn Safran , a o czym nie powiedzieli jeszcze fanom.