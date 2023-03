Kto wystąpi w "Wind River 2"? Znamy kolejne nazwiska

Chaske Spencer w serialu "Angielka"



Filmznalazł swoje gwiazdy. Niedawno ogłoszona kontynuacja zrealizowanego w 2017 roku Elizabeth Olsen w rolach głównych doczekała się pierwszych dużych nazwisk w obsadzie. Na ekranie pojawią się Jason Clarke ), Scott Eastwood ) i Chaske Spencer ).Głównym bohaterem sequela będzie drugoplanowa postać z oryginału – Chip Hanson grany przez Martina Sensmeiera . Gdy w tytułowym rezerwacie dochodzi do serii rytualnych morderstw, FBI prosi świeżo upieczonego tropiciela o pomoc. Prowadząc śledztwo, Chip zostaje uwikłany w desperacką i niebezpieczną walkę między wpływowymi przeciwnikami.Nie wiadomo, w jakich rolach na ekranie zobaczymy trójkę aktorów, którzy właśnie dołączyli do obsady.Scenariusznapisali Patrick Massett John Zinman . Miejsce za kamerą zajęła znana z niedawnej pracy nad serialem Marvela Kari Skogland . Zdjęcia do filmu już trwają.Pierwszy film, napisany i wyreżyserowany przez Taylora Sheridana ), to historia brutalnego morderstwa dziewczyny z rezerwatu. Sprawę badają pracujący w okolicy tropiciel ( Renner ) i przybyła z miasta młoda agentka FBI ( Olsen ).Ostatnim projektem Clarke’a , aktora znanego m.in. z filmówczy, był serial. Australijczyk wcielił się w legendę NBA, Jerry'ego Westa, który grał w drużynie, potem był jej trenerem, a w końcu managerem.Najnowszym tytułem w CV Eastwooda , który lada moment powróci do seriiw dziesiątej części franczyzy, jest realizowana dla Amazona komedia. To opowieść o dwójce trzydziestolatków, którzy pozostawieni przez partnerów chcą ich odzyskać. Mają zamiar sabotować nowe związki swoich byłych i później jeszcze raz wygrać ich serca. Chaske Spencer jest znany z serii, serialiczy filmu. Niedawno zagrał u boku Emily Blunt w sześcioodcinkowej. To opowieść o Cornelii Locke, która przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych u schyłku XIX wieku. Kobieta szuka zemsty na człowieku odpowiedzialnym za śmierć jej syna. Ma jej w tym pomóc Eli Whipp ( Spencer ), były zwiadowca kawalerii z plemienia Paunisów.