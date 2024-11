Jeden z najczęściej nagradzanych filmów roku wchodzi właśnie do polskich kin

Zwiastun filmu "Kąpiel diabła"

to austriacki kandydat do Oscara, a przy tym przejmująca, poruszająca i niezwykle odważna opowieść o kobiecie cierpiącej na depresję w XVIII-wiecznej austriackiej wiosce. To doskonale udokumentowany historycznie folkowy dramat, który pozwala widzom wczuć się w bohaterkę postawioną w sytuacji bez wyjścia – a przy okazji spojrzeć na realia życia naszych przodków (a w szczególności przodkiń) z niego innej perspektywy.Agnes ( Anja Plaschg ) bierze ślub. Nic nie układa się jednak po jej myśli – mąż nie jest nią zbyt zainteresowany, teściowa krytykuje ją na każdym kroku, a kredyt, który para wzięła na zakup domu, wydaje się przewyższać możliwości finansowe nowożeńców. Agnes szybko popada w depresję. Ponieważ jednak znajdujemy się na austriackiej wsi sprzed blisko trzech stuleci, wszyscy myślą, że opętał ją diabeł.Choć zaodpowiadają znani z Veronika Franz , ich najnowszy film trudno byłoby nazwać horrorem. To raczej doskonale udokumentowany historycznie folkowy dramat, który pozwala widzom wczuć się w bohaterkę postawioną w sytuacji bez wyjścia – a przy okazji spojrzeć na realia życia naszych przodków (a w szczególności przodkiń) z niego innej perspektywy.Za reżyserię odpowiadają znani z Veronika Franz , a główną rolę odgrywa Anja Plaschg , znana z projektu muzycznego Soap&Skin, która stworzyła także niezwykle przejmującą ścieżkę dźwiękową do filmu.