Jenna Fischer, gwiazda serialu "Biuro", ujawnia: zdiagnozowano u mnie raka

Aktorka ujawniła, że w grudniu ubiegłego roku został u niej zdiagnozowany. To potrójnie dodatni rak piersi. Jest to rzadka i dość agresywna forma raka piersi.W styczniu Fischer przeszła operację usunięcia guza. W lutym rozpoczęła chemioterapię. Z kolei w czerwcu przeszła trzy tygodnie radioterapii.Aktorka dodaje, że wciąż pozostaje pod opieką lekarzy i kontynuuje leczenie farmakologiczne. Podkreśla jednak, że rak został wykryty bardzo wcześnie, zanim zdążył opanować węzły chłonne. Nie ma więc przerzutów, a sama Fischer teraz czuje się dobrze.Cały post znajdziecie poniżej: Jenna Fischer jest amerykańską aktorką znaną głównie z ról komediowych. Fani na całym świecie kochają ją przede wszystkim za rolęw serialu. Kreacja ta przyniosła jej nie tylko popularność, ale też nominację do nagrody Emmy W jej filmografii są również takie komediowe przeboje jak: " Ostrza chwały ", " Bez smyczy ", " Idź twardo: historia Deveya Coxa ". Fischer gra jednak nie tylko w komediach. Widzieliśmy ją m.in. w dramacie Clinta Eastwooda 15:17 do Paryża ".