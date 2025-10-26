John Cena kończy karierę w WWE? A już dziś "Freelance" z jego udziałem w telewizji! Gdzie oglądać?

Legenda World Wrestling Entertainment (WWE), 17-krotny mistrz świata John Cena, ogłosił w oświadczeniu opublikowanym na platformie X, że oficjalnie przejdzie na emeryturę z zawodowego wrestlingu po swoim ostatnim pojedynku, który ma się odbyć 13 grudnia 2025 roku w Waszyngtonie.
Wiadomość ta zelektryzowała fanów WWE i choć od przyszłego roku nie zobaczymy już Johna Ceny
na ringu, to wciąż możemy oglądać go na ekranie.
I już dziś o 20.00 nadarza się ku temu okazja – TV Puls wyemituje komedię akcji "Freelance
". John Cena wciela się w byłego agenta sił specjalnych, który podejmuje się niebezpiecznego zlecenia: ma ochraniać dziennikarkę podczas jej wyjazdu na wywiad z ekscentrycznym dyktatorem. Nie wszystko jednak pójdzie zgodnie z planem: w kraju dochodzi do zamachu stanu, a bohaterowie muszą przetrwać w dżungli, zdani tylko na siebie.
"Freelance
" to nie jedyny tytuł w bogatej ofercie kanału TV Puls – codziennie o 20.00 możecie znaleźć tu dla siebie film, od sensacji i kina akcji, przez komedie i horrory, po blockbustery.
