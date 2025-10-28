Newsy Filmy Nie żyje Prunella Scales. Sybil z "Hotelu Zacisze" miała 93 lata
Nie żyje Prunella Scales. Sybil z "Hotelu Zacisze" miała 93 lata

Nie żyje Prunella Scales, brytyjska aktorka najbardziej znana ze swojej roli w nadawanym w latach 70. serialu "Hotel Zacisze". W dniu śmierci, 27 października, miała 93 lata. Jej bogata kariera aktorska trwała niemal 70 lat.

Prunella Margaret Rumney West Scales urodziła się 22 czerwca 1932 roku w miejscowości Sutton Abinger w Wielkiej Brytanii. Jej matka, Catherine, również była aktorką, która po kształceniu kierunkowym na prestiżowym The Royal Academy of Dramatic Art pracowała w zawodzie w teatrze Liverpool Playhouse. Zafascynowana zawodem matki, młoda Prunella postanowiła pójść w jej ślady. Otrzymała dwuletnie stypendium w Old Vic Theatre School w 1949 roku, bezpośrednio po jego zakończeniu rozpoczynając karierę aktorską.

W 1952 roku pojawiła się w serialowej adaptacji "Dumy i uprzedzenia" w roli Lidii Bennet, w ten sposób zaznaczając swój ekranowy debiut. Już dwa lata później wybitny David Lean obsadził ją w drugoplanowej roli w "Wyborze Hobsona". To właśnie ta rola zapewniła jej regularne występy w brytyjskim kinie oraz telewizji.

Prawdziwą rozpoznawalność Prunelli Scales przyniósł występ w popularnym serialu "Marriage Lines", w którym partnerowała Richardowi Briersowi. Choć serial nigdy nie trafił do polskiej telewizji, w Wielkiej Brytanii był prawdziwym hitem lat 60., będąc emitowanym przez kolejne 5 pełnych sezonów. 

Po zakończeniu serialu Prunella postanowiła odpocząć od przemysłu filmowego na dobrą dekadę, by zająć się wychowaniem dwójki synów – owoców związku z Timothym Westem, również aktorem. Na ekran powróciła dopiero w połowie lat 70., od razu swoją najważniejszą rolą. W "Hotelu Zacisze", gigantycznym hicie BBC, wcielała się w postać Sybil Fawlty, żonę właściciela tytułowego hotelu. Produkcja przeszła do historii jako jeden z najważniejszych brytyjskich seriali tamtego okresu, a komediowa rola zapewniła Prunelli nieśmiertelność. 

W latach 70. nie skupiała się jednak wyłącznie na występach w "Hotelu Zacisze". Wartą odnotowania jest rola w filmie "Synowie III Rzeszy", w którym aktorka partneruje wcielającemu się w główną rolę Gregory'emu Peckowi. Lata 80. to z kolei dalsza aktywność w świecie serialu, filmu i adaptacji brytyjskiej klasyki. Scales zagrała w "Wesołych kumoszkach z Windsoru", "The Wicked Lady", "Samotnej pasji Judith Hearne", a także dwóch ważnych serialach: "Wagnerze" – biografii niemieckiego kompozytora, a także komediowym "Mapp & Lucia", dobrze przyjętym w Wielkiej Brytanii.

Od lat 90. Scales częściej występowała na drugim planie. W Oscarowym "Powrocie do Howards End" wcieliła się w ciotkę Juley. W filmie "Dwóch ojców" z Williamem Hurtem zagrała postać Margery. Pojawiła się także w horrorowym "Wilku" Mike'a Nicholsa, "Nieprawdopodobnej historii" Mike'a Newella oraz "Złamanym kodzie" Herberta Wise'a.

W XXI wieku Scales na ekranie zaczęła pojawiać się już coraz rzadziej. Wartym odnotowania jest występ w filmie "Johnny English", w którym wcieliła się w postać brytyjskiej królowej – wciąż według wypracowanego przez lata komediowego emploi. Kolejną dekadę rozpoczęła drugoplanowym występem ciotki Grety w adaptacji popularnej serii dla młodzieży, filmie "Koszmarny Karolek". Jej ostatnią rolą filmową pozostaje występ w krótkometrażowej "Rozmowie", w której pojawiła się u boku Sally Hawkins w 2013 roku. 

Choć demencja zmusiła ją do wcześniejszego zakończenia niezwykłej, trwającej niemal 70 lat kariery aktorskiej, do końca mieszkała w domu. Dzień przed śmiercią oglądała "Hotel Zacisze". Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy otoczyli Pru tak wspaniałą opieką w ostatnim okresie jej życia: jej ostatnie dni były spokojne, pogodne i pełne miłości – napisali w oświadczeniu jej synowie, Samuel i Joseph West.

