Nie żyje Prunella Scales. Sybil z "Hotelu Zacisze" miała 93 lata

Nie żyje Prunella Scales, brytyjska aktorka najbardziej znana ze swojej roli w nadawanym w latach 70. serialu "Hotel Zacisze". W dniu śmierci, 27 października, miała 93 lata. Jej bogata kariera aktorska trwała niemal 70 lat.
Nie żyje Prunella Scales Prunella Margaret Rumney West Scales
urodziła się 22 czerwca 1932 roku w miejscowości Sutton Abinger w Wielkiej Brytanii. Jej matka, Catherine, również była aktorką, która po kształceniu kierunkowym na prestiżowym The Royal Academy of Dramatic Art pracowała w zawodzie w teatrze Liverpool Playhouse. Zafascynowana zawodem matki, młoda Prunella
postanowiła pójść w jej ślady. Otrzymała dwuletnie stypendium w Old Vic Theatre School w 1949 roku, bezpośrednio po jego zakończeniu rozpoczynając karierę aktorską.
Getty Images © Mirrorpix
W 1952 roku pojawiła się w serialowej adaptacji "Dumy i uprzedzenia
" w roli Lidii Bennet, w ten sposób zaznaczając swój ekranowy debiut. Już dwa lata później wybitny David Lean
obsadził ją w drugoplanowej roli w "Wyborze Hobsona
". To właśnie ta rola zapewniła jej regularne występy w brytyjskim kinie oraz telewizji.
Prawdziwą rozpoznawalność Prunelli Scales
przyniósł występ w popularnym serialu "Marriage Lines
", w którym partnerowała Richardowi Briersowi
. Choć serial nigdy nie trafił do polskiej telewizji, w Wielkiej Brytanii był prawdziwym hitem lat 60., będąc emitowanym przez kolejne 5 pełnych sezonów.
Po zakończeniu serialu Prunella
postanowiła odpocząć od przemysłu filmowego na dobrą dekadę, by zająć się wychowaniem dwójki synów – owoców związku z Timothym Westem
, również aktorem. Na ekran powróciła dopiero w połowie lat 70., od razu swoją najważniejszą rolą. W "Hotelu Zacisze
", gigantycznym hicie BBC, wcielała się w postać Sybil Fawlty, żonę właściciela tytułowego hotelu. Produkcja przeszła do historii jako jeden z najważniejszych brytyjskich seriali tamtego okresu, a komediowa rola zapewniła Prunelli
nieśmiertelność.
Getty Images © Radio Times
W latach 70. nie skupiała się jednak wyłącznie na występach w "Hotelu Zacisze
". Wartą odnotowania jest rola w filmie "Synowie III Rzeszy
", w którym aktorka partneruje wcielającemu się w główną rolę Gregory'emu Peckowi
. Lata 80. to z kolei dalsza aktywność w świecie serialu, filmu i adaptacji brytyjskiej klasyki. Scales
zagrała w "Wesołych kumoszkach z Windsoru
", "The Wicked Lady
", "Samotnej pasji Judith Hearne
", a także dwóch ważnych serialach: "Wagnerze
" – biografii niemieckiego kompozytora, a także komediowym "Mapp & Lucia
", dobrze przyjętym w Wielkiej Brytanii.
Od lat 90. Scales
częściej występowała na drugim planie. W Oscarowym
"Powrocie do Howards End
" wcieliła się w ciotkę Juley. W filmie "Dwóch ojców
" z Williamem Hurtem
zagrała postać Margery. Pojawiła się także w horrorowym "Wilku
" Mike'a Nicholsa
, "Nieprawdopodobnej historii
" Mike'a Newella
oraz "Złamanym kodzie
" Herberta Wise'a
.
W XXI wieku Scales
na ekranie zaczęła pojawiać się już coraz rzadziej. Wartym odnotowania jest występ w filmie "Johnny English
", w którym wcieliła się w postać brytyjskiej królowej – wciąż według wypracowanego przez lata komediowego emploi. Kolejną dekadę rozpoczęła drugoplanowym występem ciotki Grety w adaptacji popularnej serii dla młodzieży, filmie "Koszmarny Karolek
". Jej ostatnią rolą filmową pozostaje występ w krótkometrażowej "Rozmowie
", w której pojawiła się u boku Sally Hawkins
w 2013 roku.
Choć demencja zmusiła ją do wcześniejszego zakończenia niezwykłej, trwającej niemal 70 lat kariery aktorskiej, do końca mieszkała w domu. Dzień przed śmiercią oglądała "Hotel Zacisze". Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy otoczyli Pru tak wspaniałą opieką w ostatnim okresie jej życia: jej ostatnie dni były spokojne, pogodne i pełne miłości
– napisali w oświadczeniu jej synowie, Samuel
i Joseph West.