Newsy Seriale "Krychowiak: Krok od szczytu" od 27 listopada w SkyShowtime
Seriale

"Krychowiak: Krok od szczytu" od 27 listopada w SkyShowtime

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/%22Krychowiak%3A+krok+od+szczytu%22+ju%C5%BC+27+listopada+w+SkyShowtime-163633
&quot;Krychowiak: Krok od szczytu&quot; od 27 listopada w SkyShowtime
"Krychowiak: Krok od szczytu" to pierwsza produkcja dokumentalna SkyShowtime i najnowszy polski serial oryginalny, który powstał na zamówienie serwisu. Produkcja odsłania kulisy zarówno prywatnego, jak i zawodowego życia byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej, Grzegorza Krychowiaka, który wczoraj ogłosił zakończenie swojej kariery sportowej. 

Premiera czteroodcinkowego serialu została zaplanowana na 27 listopada wyłącznie w SkyShowtime.


"Krychowiak: Krok od szczytu" – o czym opowie?



"Krychowiak: Krok od szczytu" odsłania kulisy życia byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej, Grzegorza Krychowiaka. W ostatnich miesiącach Grzegorz wyruszył w podróż przez różne etapy swojego życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego, i niemal na każdym kroku towarzyszyła mu przy tym kamera. W dokumencie szczerze i z humorem opowiada nie tylko o przeszłości, ale także o przyszłości, na które spojrzał z dystansu, podejmując się wyzwania zdobycia Mount Everestu.  


Kiedy piłka schodzi na dalszy plan, sportowiec przy wsparciu najbliższych zaczyna odważnie realizować kolejne marzenia. Nie brakuje mu przy tym przekonania, że szczęście nie jest sumą życiowych wzlotów i upadków.

Za produkcję dokumentu odpowiada Papaya Films ("Lewandowski: Nieznany"), a producentem kreatywnym jest Kacper Sawicki. Serial wyreżyserował Jan Dybus ("Kuba").

Dziś zadebiutował też pierwszy plakat: 


Krychowiak: krok od szczytu  (2025)

 Krychowiak: krok od szczytu

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

EnergaCAMERIMAGE: Skład Konkursu Debiutów Reżyserskich 2025

1 komentarz
Seriale Filmy

Nie żyje Prunella Scales. Sybil z "Hotelu Zacisze" miała 93 lata

9 komentarzy
VOD Seriale Gry

Crash Bandicoot z serialem animowanym na platformie Netflix?

9 komentarzy
VOD

Netflix prezentuje najciekawsze premiery listopada 2025

1 komentarz
Festiwale i nagrody Filmy

British Film Festival ogłasza pełny program!

Filmy Multimedia

"Uciekinier": Zobacz nowe plakaty i teaser

5 komentarzy
Filmy

Pepper Potts powróci? Słowa aktorki wywołały falę spekulacji

9 komentarzy