"Krychowiak: Krok od szczytu" od 27 listopada w SkyShowtime

"Krychowiak: Krok od szczytu" to pierwsza produkcja dokumentalna SkyShowtime i najnowszy polski serial oryginalny, który powstał na zamówienie serwisu. Produkcja odsłania kulisy zarówno prywatnego, jak i zawodowego życia byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej, Grzegorza Krychowiaka, który wczoraj ogłosił zakończenie swojej kariery sportowej.
Premiera czteroodcinkowego serialu została zaplanowana na 27 listopada wyłącznie w SkyShowtime.
"Krychowiak: Krok od szczytu
" odsłania kulisy życia byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej, Grzegorza Krychowiaka. W ostatnich miesiącach Grzegorz wyruszył w podróż przez różne etapy swojego życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego, i niemal na każdym kroku towarzyszyła mu przy tym kamera. W dokumencie szczerze i z humorem opowiada nie tylko o przeszłości, ale także o przyszłości, na które spojrzał z dystansu, podejmując się wyzwania zdobycia Mount Everestu.
Kiedy piłka schodzi na dalszy plan, sportowiec przy wsparciu najbliższych zaczyna odważnie realizować kolejne marzenia. Nie brakuje mu przy tym przekonania, że szczęście nie jest sumą życiowych wzlotów i upadków.
Za produkcję dokumentu odpowiada Papaya Films ("Lewandowski: Nieznany
"), a producentem kreatywnym jest Kacper Sawicki
. Serial wyreżyserował Jan Dybus
("Kuba
").
Dziś zadebiutował też pierwszy plakat: