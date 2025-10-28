Netflix prezentuje najciekawsze premiery listopada 2025

1 listopada

5 listopada

Heweliusz 2025 Katastroficzny Dramat Jan Holoubek Belgia Polska Katastroficzny Dramat Magdalena Różczka Michał Żurawski 13 stycznia 1993 roku pasażerowie i załoga promu Heweliusz wypływają z portu w Świnoujściu w Polsce w kierunku Ystad w Szwecji. Podróż szybko zamienia się w desperacką walkę o przetrwanie, gdy potężny sztorm stawia ich w obliczu brutalnej siły morza. Na lądzie zrozpaczone rodziny zderzą się z mroczną stroną ludzkiej natury i podejmują równie trudną walkę o ujawnienie prawdy o katastrofie oraz zachowanie godności i dobrego imienia osób zaginionych na morzu.

6 listopada

Death by Lightning 2025 Dramat historyczny USA Dramat historyczny Matthew Macfadyen "Śmierć od pioruna" to serial dramatyczny o imponującej historii Jamesa Garfielda, który z pewnymi oporami został 20. prezydentem Stanów Zjednoczonych, oraz o jego zagorzałym wielbicielu, Charlesie Guiteau, który później go zabił. Życie bywa bardziej zaskakujące niż fikcja.

7 listopada

10 listopada

Marines 2025 - Dokumentalny Chelsea Yarnell USA Dokumentalny "Marines" to serial dokumentalny o dojrzewaniu, w którym towarzyszymy żołnierzom 31. Jednostki Ekspedycyjnej Marines stanowiącej amerykańskie "siły w gotowości" na Pacyfiku. Serial pozwala z bardzo bliska przyjrzeć się wymagającym ćwiczeniom piechoty morskiej, ale też obserwować emocje przeżywane przez młodych Marines, którzy budują przyjaźnie i stawiają czoła wyzwaniom stawianym przez życie na morzu.

12 listopada

Being Eddie 2025 Od cudownego dziecka stand-upu i sensacji " Saturday Night Live " po uwielbianą ikonę Hollywood – dokument " Jestem Eddie " opowiada niezwykłą historię życia i dziedzictwa artysty, który wymyka się wszelkim kategoriom. Film wykorzystuje wywiady z samym Murphym oraz jego przyjaciółmi ze świata komedii, aby stworzyć kameralny portret gwiazdy, która trafia się raz na pokolenie.

13 listopada

Bestia we mnie The Beast in Me 2025 Thriller Antonio Campos USA Thriller Claire Danes Matthew Rhys Od czasu tragicznej śmierci swojego synka popularna autorka Aggie Wiggs wycofała się z życia publicznego i stała się niezdolnym do pisania duchem samej siebie. Jednak gdy dom jej sąsiadów zostaje kupiony przez Nile’a Sheldona, sławnego i groźnego potentata rynku nieruchomości, który kiedyś był głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia swojej żony, Aggie nieoczekiwanie znajduje temat na nową książkę. Jednocześnie przerażona i zafascynowana tym mężczyzną zaczyna kompulsywnie poszukiwać prawdy – ścigając jego demony i uciekając przed swoimi – w grze w kotka i myszkę, która może okazać się śmiertelnie niebezpieczna.

14 listopada

20 listopada

21 listopada

Sny o pociągach Train Dreams 2025 1h 42m Dramat Clint Bentley USA Dramat Joel Edgerton Felicity Jones Oparty na popularnej książce Denisa Johnsona film to poruszający portret Roberta Grainiera (nominowany do Złotego Globu Joel Edgerton ), którego życie toczy się w czasach bezprecedensowych przemian w Ameryce na początku XX wieku. Osierocony w młodym wieku Robert dorasta wśród majestatycznych lasów północno-zachodniego wybrzeża Pacyfiku, gdzie buduje kolejowe imperium Ameryki, pracując ramię w ramię z mężczyznami równie imponującymi jak krajobrazy, w których żyją. Po pełnych czułości zalotach żeni się z Gladys (nominowana do Oscara Felicity Jones ) i wspólnie zakładają dom, choć jego praca często oddziela go od żony i ich małej córki. Gdy los niespodziewanie odmienia jego życie, Robert na nowo odkrywa piękno, brutalność i głębszy sens lasów oraz drzew, które przez lata ścinał.

26 listopada

27 listopada

Stranger Things 2016 - 2025 1h Horror Sci-Fi Dramat Matt Duffer Ross Duffer USA Horror Sci-Fi Dramat Winona Ryder David Harbour Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Nasi bohaterowie mają teraz tylko jeden cel – znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym, niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.

