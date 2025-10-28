Newsy Netflix prezentuje najciekawsze premiery listopada 2025
Netflix prezentuje najciekawsze premiery listopada 2025

Netflix prezentuje najciekawsze premiery listopada 2025
Listopad tuż-tuż, a to oznacza nowe filmy i seriale w serwisach VOD. W listopadzie Netflix przygotował dla Was porcję znakomitych nowości. Znajdziecie wśród nich zarówno nowe seriale ("Heweliusz", "Marines", "Bestia we mnie"), jak i kontynuacje swoich ulubionych produkcji (drugi sezon "Tajnego informatora", pierwsza część piątego sezonu "Stranger Things"), a także nowe filmy oryginalne ("Frankenstein", "Sny o pociągach"). Powoli zaczniemy też wczuwać się w świąteczny nastrój ("Święta z eks", "Świąteczny skok").

A to nie wszystko! Zobaczcie przygotowane przez nas zestawienie najciekawszych premier, które już w listopadzie trafią na Netflix! Na który film lub serial czekacie najbardziej? Który tytuł polecicie znajomym? Czekamy na Wasze komentarze.

1 listopada


plakat filmu Shrek

Shrek

2001
1h 30m

Niezwykły duet składający się z nieokrzesanego ogra i gadatliwego osła rusza na ratunek księżniczce pilnowanej przez ziejącego ogniem smoka.


plakat filmu Shrek 2

Shrek 2

2004
1h 32m

Shrek i Fiona jadą do Zasiedmiogórogrodu jako szczęśliwi nowożeńcy. Ich przyszłości zagraża jednak wredny plan Księcia z Bajki.


plakat filmu Shrek Trzeci

Shrek Trzeci

Shrek the Third
2007
1h 33m

Shrek, Osioł i Kot wyruszają na poszukiwanie dziedzica do tronu królestwa, gdy okazuje się, że Shrek zostanie ojcem.


plakat filmu Shrek Forever

Shrek Forever

Shrek Forever After
2010
1h 33m

Po zawarciu układu z Rumpelstiltskinem Shrek traci kontrolę nad swoim życiem. Czy z pomocą Osła, Fiony i Kota w butach uda mu się wszystko naprawić?



5 listopada


plakat filmu Heweliusz

Heweliusz

2025

13 stycznia 1993 roku pasażerowie i załoga promu Heweliusz wypływają z portu w Świnoujściu w Polsce w kierunku Ystad w Szwecji. Podróż szybko zamienia się w desperacką walkę o przetrwanie, gdy potężny sztorm stawia ich w obliczu brutalnej siły morza. Na lądzie zrozpaczone rodziny zderzą się z mroczną stroną ludzkiej natury i podejmują równie trudną walkę o ujawnienie prawdy o katastrofie oraz zachowanie godności i dobrego imienia osób zaginionych na morzu.



6 listopada


plakat filmu Death by Lightning

Death by Lightning

2025

"Śmierć od pioruna" to serial dramatyczny o imponującej historii Jamesa Garfielda, który z pewnymi oporami został 20. prezydentem Stanów Zjednoczonych, oraz o jego zagorzałym wielbicielu, Charlesie Guiteau, który później go zabił. Życie bywa bardziej zaskakujące niż fikcja.


plakat filmu The Vince Staples Show

The Vince Staples Show

2024 -
23m

Tragiczna śmierć skłania Vince’a do wyruszenia w szaloną podróż w poszukiwaniu wewnętrznego spokoju. Jednak jego ścieżka usiana jest wspomnieniami z mrocznej przeszłości.



7 listopada


plakat filmu Frankenstein

Frankenstein

2025
2h 29m

Nagrodzony Oscarem Guillermo del Toro proponuje nową wersję klasycznej opowieści Mary Shelley o błyskotliwym naukowcu i stworze, którego jego ambicja powołuje do życia.



10 listopada


plakat filmu Marines

Marines

2025 -

"Marines" to serial dokumentalny o dojrzewaniu, w którym towarzyszymy żołnierzom 31. Jednostki Ekspedycyjnej Marines stanowiącej amerykańskie "siły w gotowości" na Pacyfiku. Serial pozwala z bardzo bliska przyjrzeć się wymagającym ćwiczeniom piechoty morskiej, ale też obserwować emocje przeżywane przez młodych Marines, którzy budują przyjaźnie i stawiają czoła wyzwaniom stawianym przez życie na morzu.



12 listopada


plakat filmu Being Eddie

Being Eddie

2025
Od cudownego dziecka stand-upu i sensacji "Saturday Night Live" po uwielbianą ikonę Hollywood – dokument "Jestem Eddie" opowiada niezwykłą historię życia i dziedzictwa artysty, który wymyka się wszelkim kategoriom. Film wykorzystuje wywiady z samym Murphym oraz jego przyjaciółmi ze świata komedii, aby stworzyć kameralny portret gwiazdy, która trafia się raz na pokolenie.


plakat filmu Święta z eks

Święta z eks

A Merry Little Ex-Mas
2025
1h 29m

Niedawno rozwiedziona Kate (Alicia Silverstone) pragnie spędzić perfekcyjne ostatnie święta z rodziną przed sprzedażą domu, ale jej plany rujnuje były mąż Everett (Oliver Hudson), gdy nieoczekiwanie przyprowadza swoją młodszą i błyskotliwą nową partnerkę



13 listopada


plakat filmu Bestia we mnie

Bestia we mnie

The Beast in Me
2025

Od czasu tragicznej śmierci swojego synka popularna autorka Aggie Wiggs wycofała się z życia publicznego i stała się niezdolnym do pisania duchem samej siebie. Jednak gdy dom jej sąsiadów zostaje kupiony przez Nile’a Sheldona, sławnego i groźnego potentata rynku nieruchomości, który kiedyś był głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia swojej żony, Aggie nieoczekiwanie znajduje temat na nową książkę. Jednocześnie przerażona i zafascynowana tym mężczyzną zaczyna kompulsywnie poszukiwać prawdy – ścigając jego demony i uciekając przed swoimi – w grze w kotka i myszkę, która może okazać się śmiertelnie niebezpieczna.



14 listopada


plakat filmu El cuco de cristal

El cuco de cristal

2025 -

Pierwszoroczna rezydentka Clara Merlo doznaje rozległego zawału i musi przejść przeszczep serca. W trakcie rekonwalescencji zaczyna odczuwać przemożną potrzebę odkrycia tożsamości dawcy. Trafia więc do niewielkiego miasteczka w głębi kraju, aby dowiedzieć się więcej o życiu młodego mężczyzny, który oddał jej swoje serce. Clara wkracza do miejsca pełnego sekretów, zgłębia ponad dwudziestoletnią tajemnicę i poznaje odcięte od świata miasto, w którym dokładnie w dniu jej przybycia w parku zniknęło niemowlę.



20 listopada


plakat filmu Tajny informator

Tajny informator

A Man on the Inside
2024 -
29m

Charles Nieuwendyk (Ted Danson), żądny kolejnego dużego zadania pod przykrywką, dostaje swoją szansę, gdy tajemniczy szantażysta bierze na celownik rektora Wheeler College, Jacka Berengera (Max Greenfield). Ten prosi Charlesa, by podszył się pod profesora. Kto stoi za groźbami? Czy ma to związek z obrazoburczym miliarderem Bradem Vinickiem (Gary Cole), absolwentem Wheeler, i jego planowaną darowizną dla uczelni? Charles ma wielu potencjalnych podejrzanych, lecz jego uwagę odciąga energiczna nauczycielka muzyki Mona (Mary Steenburgen), której radość życia ponownie budzi w nim uczucia pogrzebane po śmierci żony. Czy jest gotów ponownie otworzyć serce na tym etapie życia? A co ważniejsze – czy przypadkiem nie zakochał się w przestępcy, którego ma zdemaskować? Tymczasem jego córka Emily (Mary Elizabeth Ellis), zainspirowana przemianą ojca, odkrywa dawno zapomnianą pasję, a prywatna detektyw Julie (Lilah Richcreek Estrada) rozpoczyna własną drogę rozwoju, odnawiając więź z ważną osobą ze swojej przeszłości.



21 listopada


plakat filmu Sny o pociągach

Sny o pociągach

Train Dreams
2025
1h 42m

Oparty na popularnej książce Denisa Johnsona film to poruszający portret Roberta Grainiera (nominowany do Złotego Globu Joel Edgerton), którego życie toczy się w czasach bezprecedensowych przemian w Ameryce na początku XX wieku. Osierocony w młodym wieku Robert dorasta wśród majestatycznych lasów północno-zachodniego wybrzeża Pacyfiku, gdzie buduje kolejowe imperium Ameryki, pracując ramię w ramię z mężczyznami równie imponującymi jak krajobrazy, w których żyją. Po pełnych czułości zalotach żeni się z Gladys (nominowana do Oscara Felicity Jones) i wspólnie zakładają dom, choć jego praca często oddziela go od żony i ich małej córki. Gdy los niespodziewanie odmienia jego życie, Robert na nowo odkrywa piękno, brutalność i głębszy sens lasów oraz drzew, które przez lata ścinał.



26 listopada


plakat filmu Świąteczny skok

Świąteczny skok

Jingle Bell Heist
2025

Sophia (Olivia Holt), bystra pracownica sklepu, i Nick (Connor Swindells), pechowy złota rączka, to drobni złodziejaszkowie, którzy upatrzyli sobie ten sam łup w wigilijną noc – napad na najsłynniejszy dom towarowy w Londynie. Zmuszeni do niełatwego sojuszu, odkrywają przed sobą tajemnice, a rodzące się uczucia zaczynają komplikować zarówno ich relację, jak i cały skok.



27 listopada


plakat filmu Stranger Things

Stranger Things

2016 - 2025
1h

Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Nasi bohaterowie mają teraz tylko jeden cel – znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym, niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.

