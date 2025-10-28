EnergaCAMERIMAGE: Skład Konkursu Debiutów Reżyserskich 2025

Konkurs Debiutów Reżyserskich został zainicjowany w roku 2010 jako konsekwencja coraz większego otwarcia na wartych uwagi młodych twórców i kreowane przez nich nowe filmowe zjawiska. Pomysł utworzenia tej sekcji jest naturalną konsekwencją naszych wcześniejszych działań. Od lat bowiem sprzyjamy nowatorskim twórcom, w których projektach spotykają się intelektualna swoboda, przenikliwość spojrzenia na sprawy świata oraz chęć inspirowania innych artystów ekranu. W obu Konkursach brane są pod uwagę pierwsze i drugie filmy danych twórców.
Efektem Konkursu Debiutów Reżyserskich są nowe odkrycia: świetne filmy, które pomimo dużej wartości artystycznej z trudem dotarłyby do szerszego obiegu oraz znakomici twórcy, których nowe przedsięwzięcia zaskakują nie tylko przyznających nagrody członków Jury, ale i widzów na całym świecie.
Konkurs organizowany jest pod patronatem Stowarzyszenia Filmowców Polskich. "BAGGER DRAMA"
REŻYSERIA: Piet Baumgartner
ZDJĘCIA: Pascal Reinmann
Najnowsza produkcja z gatunku heimatfilm o poszukujących ludziach i tańczących maszynach. Pewna rodzina ma trudności z wzajemnym okazywaniem uczuć, miłości i bliskości, ponieważ rodzinny biznes wynajmu, sprzedaży oraz naprawy koparek pochłania całą ich uwagę i wymaga zaangażowania wszystkich jej członków. Gdy córka ginie w wypadku, rodzina z dnia na dzień przestaje funkcjonować. Syn woli wyjechać do Stanów Zjednoczonych, niż przejąć firmę, ojciec obdarza sympatią nową dyrygentkę chóru, a matka nagle zostaje sama. "CHRONOLOGIA WODY"
REŻYSERIA: Kristen Stewart
ZDJĘCIA: Corey Waters
Zdawać by się mogło, że wychowana w środowisku przepełnionym przemocą i alkoholem Lidia Yuknavitch jest skazana na autodestrukcję i porażkę. W jej życiu pojawia się jednak słowo pisane, które nieoczekiwanie oferuje ucieczkę w literaturę. Chronologia wody to adaptacja autobiograficznego bestsellera Yuknavitch, opowiadająca o odnajdywaniu własnego głosu oraz o tym, w jaki sposób traumatyczne doświadczenia mogą stać się źródłem twórczej inspiracji dzięki odzyskaniu prawa do opowiadania własnych, bolesnych historii – zwłaszcza tych, które w szczególny sposób dotyczą kobiet i dziewcząt. "EAST OF WALL"
REŻYSERIA: Kate Beecroft
ZDJĘCIA: Austin Shelton
"East of Wall
" to szczery portret niezłomności kobiet żyjących na współczesnym amerykańskim Zachodzie, inspirowany ich prawdziwymi historiami i współtworzony przez nie same. Akcja filmu rozgrywa się w Badlands, na pustkowiach Dakoty Południowej, a jego bohaterką jest Tabatha, młoda, zbuntowana ranczerka. Kobieta ratuje i odsprzedaje konie, stawia czoła rodzinnym problemom, zmaga się z finansową niepewnością jutra oraz nieprzepracowaną żałobą, a jednocześnie zapewnia schronienie grupie zagubionych nastolatków z sąsiedztwa. "ELEANOR THE GREAT"
REŻYSERIA: Scarlett Johansson
ZDJĘCIA: Hélene Louvart
Eleanor Morgenstein od zawsze angażowała się społecznie i utrzymywała bliskie relacje z ludźmi. Po druzgocącej stracie postanawia przenieść się z Florydy do Nowego Jorku, by zamieszkać z córką i wnukiem, licząc na odbudowanie rodzinnych więzi. Wbrew nadziejom czuje się tam jednak jeszcze bardziej zagubiona i niewidzialna dla otoczenia. Pewnego dnia przypadkiem trafia na spotkanie grupy wsparcia, do której nie do końca pasuje i nieoczekiwanie wzbudza wśród zebranych zainteresowanie swoją opowieścią. Gdy młoda studentka dziennikarstwa zaczyna widzieć w niej przyjaciółkę i mentorkę, Eleanor zostaje wciągnięta w wir wydarzeń. Jednak kiedy sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli, jest zmuszona stawić czoła prawdzie. W swoim debiucie reżyserskim Scarlett Johansson porusza tematy starzenia się, roli rodziny, znaczenia straty oraz istoty oszustwa, a film o przyjaźni i przeszłości przeradza się w głęboką refleksję nad złożoną naturą człowieka. "GIRL"
REŻYSERIA: Qi Shu
ZDJĘCIA: Jing-Pin Yu
Tajwan, 1988 rok. Hsiao-lee to wycofana, zamknięta w sobie dziewczyna, która dorasta w dojmującym milczeniu. Spotkanie z beztroską i pełną życia Li-li rozbudza w niej dawno pogrzebane marzenia. Kiedy wreszcie zaczyna otwierać się na świat, daje o sobie znać przeszłość jej matki, ujawniając ból tak podobny do jej własnego. Uwięziona między współdzielonym cierpieniem a tęsknotą za wolnością, Hsiao-lee szuka drogi wśród cieni życia, którego nigdy nie wybrała. "KOPNĘŁABYM CIĘ, GDYBYM MOGŁA"
REŻYSERIA: Mary Bronstein
ZDJĘCIA: Christopher Messina
Jeśli wydaje ci się, że świat się na ciebie uwziął, nie nadążasz i masz za dużo na głowie, pamiętaj: inni mają gorzej. Linda balansuje na krawędzi między obowiązkiem a wyczerpaniem, między dającą poczucie kontroli rutyną a chaosem. Jej córka wymaga stałej opieki, mąż jest nieobecny, praca dobija, a sufit dosłownie wali się na głowę. Terapeuta przewraca oczami, instytucje piętrzą przeszkody… Wir codziennych zdarzeń przeradza się w nieokiełznany, egzystencjalny koszmar. Nic dziwnego, że gdyby tylko mogła i znalazła na to czas, skopałaby wszystkich i wszystko w bezsilnej wściekłości.
"REEDLAND"
REŻYSERIA: Sven Bresser
ZDJĘCIA: Sam du Pon
Ścinający trzcinę Johan pewnego dnia znajduje na swojej ziemi martwe ciało dziewczyny. Zdarzenie to budzi w nim wewnętrzny konflikt i poczucie winy. Opiekujący się na co dzień wnuczką mężczyzna postanawia poszukać źródła tego zła. Ciemność jednak potrafi zapanować w najmniej spodziewanych miejscach.
"SAND CITY"
REŻYSERIA: Mahde Hasan
ZDJĘCIA: Mathieu Giombini
Dwie równoległe opowieści o dwojgu bohaterach: rdzennej mieszkance i przedstawicielu większościowej grupy etnicznej, których nic nie łączy z wyjątkiem piasku. Emma, główna bohaterka filmu, zbiera go dla kota, co tydzień wyruszając skuterem po kolejną porcję potrzebną do kuwety. Pewnego dnia w piasku znajduje odcięty palec z pomalowanym na czerwono paznokciem. Zamiast jednak wpaść w panikę, zaczyna się do niego przywiązywać. Hasan tymczasem pracuje w hucie szkła, kradnąc z niej piasek kwarcowy oraz inne cenne surowce, by w domu wytapiać szkło samodzielnie. Mężczyzna marzy o zbudowaniu własnej, ogromnej huty. Jednak to, co zaczyna się jako samotne zajęcie, szybko przeradza się w fantazję, która stopniowo go niszczy. "SOLITARY"
REŻYSERIA: Eamonn Murphy
ZDJĘCIA: David Christopher Lynch
Mieszkający na irlandzkiej prowincji owdowiały rolnik Brendan prowadzi spokojne życie na obrzeżach wsi. Jednak gdy ktoś włamuje się do jego domu, narasta w nim poczucie lęku i izolacji. Wraz z falą przemocy dotykającą całą społeczność i malejącym zaufaniem wobec systemu, mężczyzna musi zmierzyć się z pytaniami, co tak naprawdę znaczą poczucie bezpieczeństwa, starzenie się i prawdziwa samotność. "TRUTH & TREASON"
REŻYSERIA: Matt Whitaker
ZDJĘCIA: Bianca Cline
Szesnastoletni Helmuth Hübener żyje pożyczonym czasem w samym sercu nazistowskich Niemiec. Uzbrojony jedynie w maszynę do pisania i prawdę, toczy cichą wojnę z reżimem Hitlera – rozszyfrowuje wrogie transmisje i przemyca tajne informacje, rozbijając zbrodnicze imperium od środka. Od kiedy jednak każdy jego ruch jest obserwowany, chłopak musi być zawsze o krok do przodu, by przechytrzyć i pokonać jedną z najbardziej bezwzględnych tajnych służb w historii.