Crash Bandicoot z serialem animowanym na platformie Netflix?

Ciekawa plotka krąży ostatnio po sieci. Jej źródłem jest strona What's on Netflix. Twierdzi w niej, że Crash Bandicoot dostanie swój własny serial.
Crash Bandicoot znów spróbuje poszaleć w serialu
Niestety portal nie miał za wiele do powiedzenia o samym projekcie. Planowany serial "Crash Bandicoot"
ma podobno być animacją
i powstanie dla platformy Netflix
.
Za samą produkcję ma z kolei odpowiadać studio WildBrain Studios. W przeszłości pracowało ono nad takimi serialami animowanymi jak "Sonic Prime
" i "Carmen Sandiego
". Oba zrealizowane na zlecenie Netfliksa.
Nie jest to pierwsza próba realizacji serialu inspirowanego postacią Crasha Bandicoota
. W poprzedniej dekadzie nad projektem pracował Activision i Amazon Studios. Serial upadł, ponieważ strony nie dogadały się (rzekomo) co do kształtu scenariusza. Pozostały po nim jedynie testowe materiały, który w 2021 roku wyciekły do sieci. "Crash Bandicoot"
to seria gier wideo rozpoczęta w połowie lat 90. przez Naughty Dog
na potrzeby PlayStation
. Pierwsze tytuły okazały się wielkimi komercyjnymi hitami, dzięki czemu powstała cała franczyza. Jednak po 2010 roku nastąpiła siedmioletnia przerwa. Teraz cykl przeżywa drugą młodość. Najnowsza gra w tym świecie - "Crash Team Rumble"
- została wydana w 2023 roku.
Zwiastun gry "Crash Team Rumble"