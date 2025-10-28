Newsy Seriale Crash Bandicoot z serialem animowanym na platformie Netflix?
Ciekawa plotka krąży ostatnio po sieci. Jej źródłem jest strona What's on Netflix. Twierdzi w niej, że Crash Bandicoot dostanie swój własny serial.

Crash Bandicoot znów spróbuje poszaleć w serialu



Niestety portal nie miał za wiele do powiedzenia o samym projekcie. Planowany serial "Crash Bandicoot" ma podobno być animacją i powstanie dla platformy Netflix.

Za samą produkcję ma z kolei odpowiadać studio WildBrain Studios. W przeszłości pracowało ono nad takimi serialami animowanymi jak "Sonic Prime" i "Carmen Sandiego". Oba zrealizowane na zlecenie Netfliksa.


Nie jest to pierwsza próba realizacji serialu inspirowanego postacią Crasha Bandicoota. W poprzedniej dekadzie nad projektem pracował Activision i Amazon Studios. Serial upadł, ponieważ strony nie dogadały się (rzekomo) co do kształtu scenariusza. Pozostały po nim jedynie testowe materiały, który w 2021 roku wyciekły do sieci.

"Crash Bandicoot" to seria gier wideo rozpoczęta w połowie lat 90. przez Naughty Dog na potrzeby PlayStation. Pierwsze tytuły okazały się wielkimi komercyjnymi hitami, dzięki czemu powstała cała franczyza. Jednak po 2010 roku nastąpiła siedmioletnia przerwa. Teraz cykl przeżywa drugą młodość. Najnowsza gra w tym świecie - "Crash Team Rumble" - została wydana w 2023 roku.

