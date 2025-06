Roszady w PISF. Kto zostanie nowym dyrektorem?

Kamila Dorbach nową dyrektorką PISF?

Kamila Dorbach – kim jest?

Oficjalna informacja o wyłonieniu nowej dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej może pojawić się jeszcze w tym tygodniu. Jak donosi Gazeta Wyborcza, aplikację na stanowisko nowego dyrektora PISF złożyło 9 osób. Spośród nich wyboru dokonała 15-osobowa komisja, na której czele stanął Grzegorz Łoszewski , prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Jego zastępcą został Dariusz Jabłoński , pełniący funkcję dyrektora Polskiej Nagrody Filmowej Orły oraz prezydenta Polskiej Akademii Filmowej.Najmocniejsze pozycje w konkursie zdaniem dziennikarzy miały mieć Kamila Dorbach oraz Magdalena Sroka – była wiceprezydentka miasta Krakowa, która pełniła już funkcję szefowej PISF w latach 2015-2017. Wczoraj Rzeczpospolita ustaliła, że to właśnie Kamila Dorbach zostanie zarekomendowana przez komitet do tej roli. Zdaniem dziennikarzy, Dorbach miała otrzymać 8 głosów na 15 możliwych, wygrywając tym samym konkurs bezwzględną większością głosów. W następstwie konkursu, decyzja o powołaniu nowej dyrektorki PISF leży w rękach Hanny Wróblewskiej – ministry Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Kamila Dorbach z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej jest związana od 2019 roku, rozpoczynając pracę w Dziale Upowszechniania Sztuki Filmowej i Promocji. Od 11 kwietnia 2024 do 4 lipca 2024 była też pełniącą obowiązki dyrektor po zwolnieniu Radosława Śmigulskiego, a jeszcze przez wybraniem na to stanowisko Karoliny Rozwód. Od chwili jej zwycięstwa w konkursie, pełniła funkcję zastępczyni dyrektor. Po rezygnacji Rozwód ze stanowiska, Dorbach ponownie została pełniącą obowiązki dyrektor, którą była aż do tego czasu.