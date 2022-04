Karzeł wiecznie żywy. Lionsgate szykuje nowy film

Karzeł - horror, w którym zagrała Jennifer Aniston

Darren Lynn Bousman marzy o nowym "Karle"

Zwiastun filmu "Leprechaun powraca"

Choć miniona dekada przyniosła nam dwa rebooty cyklu horrorów " Karzeł ", to najwyraźniej Lionsgate nie ma dość. Jak donosi portal Bloody Disgusting, studio pracuje właśnie nad kolejnym wskrzeszeniem serii. Projekt jest na razie na wstępnym etapie rozwoju.Pierwszy " Karzeł " miał swoją premierę w 1993 roku. Jedną z ról zagrała w nim Jennifer Aniston . Zaś w kultowego bohatera tytułowego wcielił się Warwick Davis Bohaterem serii jest jeden z mitycznych irlandzkich karłów, który musi spełnić życzenie każdego, kto znajdzie jego garniec ze złotem. Ten karzeł jednak pozbywa się niepotrzebnych mu śmiertelników na różne, obrzydliwe sposoby.Film doczekał się pięciu kontynuacji. Potem pojawił się reboot " Leprechaun: Origins ". Kolejną próbę odświeżenia cyklu podjęła stacja Syfy. Efektem był " Leprechaun powraca ".Wielkim orędownikiem realizacji nowego filmu jest Darren Lynn Bousman , reżyser kilku części cyklu slasherów " Piła ". W wielu wywiadach publicznie prosił Lionsgate, by dał mu szansę nakręcić film. Jego "Karzeł" byłby sequelem pierwszego filmu, a Warwick Davis ponownie zagrałby główną postać. Widzi mu się wersja równie szalona co oryginał.