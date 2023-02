Wracamy do Śródziemia! Warner Bros. szykuje nowe kinowe widowiska

Historia Śródziemia na wielkich ekranach

Zwiastun filmu "Hobbit: Bitwa Pięciu Armii"

Nowe ambitne plany Warner Bros. Discovery to efekt podpisanego kontraktu z firmąna gruncie filmów, gier wideo, zabawek, spektakli i parków rozrywki.Embracer przejął je od firmy producenckiej Saul Zaentz Co., która w latach 90. przekazała licencje na ekranizacje Tolkiena New Line Cinema, co pozwoliło stworzyć Petera Jacksona . Licencja ta wygasła jednak i prawa wróciły do Saul Zaentz Co., co umożliwiło ich sprzedaż Embracer Group.Możliwości powrotu do Śródziemia przez Warner Bros. jest spełnieniem jednego z marzeń Zaslava, który po przejęciu władzy nad koncernem Warner Bros. Discovery głośno wyrażał pogląd, że studio musi rozwijać swoje marki. To dlatego w listopadzie deklarował chęć podpisania nowego kontraktu z J.K. Rowling naSzefowie Warner Bros. Michael De Luca (który był szefem New Line Cinema, kiedy ruszała produkcja "Drużyny Pierścienia") i Pamela AbdyW ich oficjalnym oświadczeniu czytamy za to:Przypomnijmy, że. Nie jest on jednak częścią obecnego kontraktu. Prace nad nim rozpoczęto bowiem już dawno temu.Czy nowa umowa Warner Bros. Discovery z Embracer Group oznacza, że Amazon straci możliwość kontynuowania serialuNic z tych rzeczy! Prawa posiadane przez Saul Zaentz Co., a której odkupił w ubiegłym roku Embracer, nie uwzględniają serialowych ekranizacji Tolkiena. A to właśnie te prawa za olbrzymią kwotę zakupił Amazon.To zaś oznacza, że w przyszłości możemy mieć Tolkiena : filmowe od Warner Bros. i serialowe od Amazonu.Przypominamy o trwającym głosowaniu w naszej ANKIECIE OSCAROWEJ TUTAJ znajdziecie nominacje we wszystkich kategoriach. Kto Waszym zdaniem powinien zdobyć nagrody Akademii?