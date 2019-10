Klimat jak z "Bonda", czyli zwiastun muzyczny "Ukrytej gry"

3 2 1



W sieci zadebiutował zwiastun muzyczny szpiegowskiego dreszczowca, który trafi do kin 8 listopada. To nowe dzieło producentów megahitówAutorem muzyki i słów do iście bondowskiego utworujest Łukasz Targosz , jeden z najbardziej rozchwytywanych kompozytorów polskiego kina. Piosenkę śpiewa Ania Karwan , która po udziale w programie "The Voice of Poland" w 2016 roku została okrzyknięta wschodzącą divą polskiej sceny muzycznej. Bill Pullman wciela się w rolę Joshuy Manskyego, genialnego matematyka, który u szczytu kryzysu kubańskiego zostaje porwany przez amerykańskie tajne służby. Nadużywający alkoholu zapomniany geniusz ma wystąpić w szachowym pojedynku przeciwko sowieckiemu mistrzowi Gawryłowowi na międzynarodowym turnieju. Rywalizacja jest jednak tylko przykrywką dla szpiegowskiej rozgrywki. Kiedy sojusznicy okazują się wrogami i nie wiadomo, komu naprawdę ufać, Mansky musi wykonać decydujący ruch mający powstrzymać konflikt nuklearny.