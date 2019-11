Poza kadrem, czyli kulisy powstania filmu "Ukryta gra"

Jak wyglądała realizacja zdjęć w Pałacu Kultury i Nauki czy w jakich okolicznościach Bill Pullman dołączył do obsady filmu? O tym oraz o licznych aspektach pracy na planie opowiadają twórcy w specjalnie przygotowanym materiale, który odsłania kulisy powstaniaCzas realizacji zdjęć wspominają producenci ( Krzysztof Terej Piotr Woźniak Starak ), reżyser i współautor scenariusza ( Łukasz Kośmicki ), aktorzy ( Bill Pullman Jewgienij Sidichin ), twórcy ( Allan Starski Ewa Drobiec ). Producentem materiału jest Agnieszka Woźniak Starak.Zdjęcia do filmutrwały od lutego do kwietnia 2018 roku. Poza Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, film był realizowany m.in. w Centrum Praskim Koneser, w Willi Gawrońskich oraz w Łazienkach Królewskich.Początek lat sześćdziesiątych. U szczytu kryzysu kubańskiego amerykańskie tajne służby porywają wybitnego matematyka Joshuę Mansky'ego. Nadużywający alkoholu zapomniany geniusz ma wystąpić w szachowym pojedynku przeciwko sowieckiemu mistrzowi Gawryłowowi na międzynarodowym turnieju w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki. Rywalizacja to jednak tylko przykrywka do szpiegowskiej rozgrywki. Kiedy sojusznicy okazują się wrogami i nie wiadomo, komu naprawdę ufać, Mansky musi wykonać decydujący ruch, mający powstrzymać konflikt nuklearny.Film został nagrodzony na 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz jest prezentowany w Konkursie Filmów Polskich Camerimage. Międzynarodowa premieraodbędzie się podczas festiwalu Black Nights w Tallinnie.Oficjalny profil filmu na Facebooku: https://www.facebook.com/ukrytagra/ Oficjalny profil filmu na Instagramie: https://www.instagram.com/ukrytagra/