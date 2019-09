Filmweb Offline 2019: "Ukryta gra" w programie zlotu

3 2 1



Jednym z filmów, które zaprezentujemy w trakcie zlotu, będzie Robertem Więckiewiczem . Film wejdzie do kin w całej Polsce na początku listopada.Jego akcja rozgrywa się na początku lat 60. U szczytu kryzysu kubańskiego amerykańskie tajne służby porywają wybitnego matematyka Joshuę Mansky'ego. Nadużywający alkoholu zapomniany geniusz ma wystąpić w szachowym pojedynku przeciwko sowieckiemu mistrzowi Gawryłowowi na międzynarodowym turnieju w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki. Rywalizacja to jednak tylko przykrywka do szpiegowskiej rozgrywki. Kiedy sojusznicy okazują się wrogami i nie wiadomo, komu naprawdę ufać, Mansky musi wykonać decydujący ruch, mający powstrzymać konflikt nuklearny.Filmweb Offline to wyśmienite filmy oraz niepowtarzalna okazja, by poznać ludzi, z którymi łączy Was miłość do kina. Wszystkie tegoroczne seanse będą miały miejsce w warszawskiej Kinotece. Będziecie mieli wyjątkową okazję, by obejrzeć przedpremierowo wybrane specjalnie dla Was filmy. Pierwszy seans odbędzie się w piątek wieczorem, 27 września, dwa kolejne - w sobotę w godzinach popołudniowych i wieczornych. Po filmach, również w sobotę 28 września, tradycyjnie zapraszamy na zimne piwo i zabawę do białego rana.Tradycyjnie w trakcie naszej imprezy zostaną ogłoszeni laureaci. Aby zagłosować na swoich faworytów, wystarczy kliknąćPodczas Filmweb Offline poznamy również laureatów tegorocznego konkursu krytycznofilmowego "Powiększenie".. Więcej na ten temat dowiecie się TUTAJ