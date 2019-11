Reżyser "Ukrytej gry": Pałac Kultury to nasze Gotham City

[Łukasz Muszyński] $groupName $groupNameCode

Łukasz Kośmicki opowiada nam o kulisach powstania "Ukrytej gry", mrocznym Pałacu Kultury i o tym, jak zamienił Williama Hurta na Billa Pullmana.

Wszyscy radzili mi, żebym zrobił inny film: mniejszy, spokojniejszy. Słyszałem: Łukasz, to jest fajny tekst, ale nie dam rady, tego się nie da sfinansować. Łukasz Kośmicki

Pomysł, aby "Gry" miały nowoczesny, eklektyczny styl, wyszedł od Krzyśka. Ponieważ oglądałem wtedy bardzo dużo MTV, od razu przystałem na ten koncept. Łukasz Kośmicki

Chciałem zrobić film, który będzie miał szansę na szerszą, międzynarodową dystrybucję. Łukasz Kośmicki

Dokładnie tak. Wszyscy radzili mi, żebym zrobił inny film: mniejszy, spokojniejszy. Słyszałem: Łukasz, to jest fajny tekst, ale nie dam rady, tego się nie da sfinansować. To oczywiście wywoływało we mnie tym większy upór, żeby zrobić. Tu muszę nadmienić, że jestem niezwykle przywiązany do oryginalnego anglojęzycznego tytułu. Doprowadzenie do realizacji filmu trwało kilka lat. Najpierw ja musiałem wydreptać sobie ścieżkę do Watchoutu. Potem razem dreptaliśmy po Polsce, aż wreszcie skierowaliśmy nasze kroki w kierunku rynku międzynarodowego. Ktoś mądry powiedział, że każdy film jest prototypem. Nasz był nim w sposób szczególny. Wielu rzeczy musieliśmy się nauczyć. Jak wygląda współpraca z zagranicą, jakie jest zainteresowanie koprodukcją wśród Amerykanów. Poznanie odpowiedzi na te pytania zajęło nam parę lat.Nasza kinematografia bardzo się przez ten czas zmieniła. W 2010 roku, gdy jakiś polski film miał 200-300 tysięcy widzów, to wszyscy się z tego powodu cieszyli. Panowała wtedy zasada, że zarabia się przy, a nie na filmie. Teraz szczęśliwie jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Rzemieślnicza jakość produkcji jest znacznie wyższa. Filmy nie są już ułomnymi dziećmi, które kochamy, bo są nasze. Jednak w 2012 roku, gdy szukałem producentów dla, tylko dwóch gości z Watchoutu było wystarczająco bezczelnych i wierzących w rzeczy niemożliwe – zresztą tak samo jak ja – że zdecydowali się zaryzykować i przejść tę drogę razem ze mną. Wierzyli w ten film nawet wtedy, gdy sam zaczynałem już wątpić. Kiedy po rozmowie telefonicznej ze mną William Hurt wyraził zainteresowanie Krzysztof Terej powiedzieli mi, żebym natychmiast wsiadał w samolot do Los Angeles i gonił swoją gwiazdę. Dwa tygodnie później byłem w Kalifornii. Po pięciu dniach spędzonych z Williamem wiedziałem już, że mam odtwórcę głównej roli. Angaż Hurta , który w USA jest guru dla wielu aktorów, spowodował, że nasz projekt zyskał zupełnie inną rangę.I znowu Watchout dokonał rzeczy niemożliwej: w trzy dni znaleźli zastępstwo. I to jakie! Do dzisiaj nie wiem, jak im się to udało. Pamiętam, jak zadzwonił telefon. Głos w słuchawce powiedział: cześć, jestem Bill . Nie Hurt , ale Pullman . Ja na to: cześć, jestem Lucas, ale niestety nie George. Obśmialiśmy się, a potem przegadaliśmy film. Na koniec Bill stwierdził: jestem za dwa i pół dnia w Warszawie, odbierz mnie z lotniska.To szło etapami. Wydział operatorski był wypadkową tego, że robiłem dużo zdjęć i oglądałem bardzo dużo filmów. Szkoła filmowa, do której trafiłem, wciągnęła mnie, zafascynowała i jednocześnie bardzo dużo nauczyła. Dość szybko udało mi się zadebiutować w filmie fabularnym – Krzyśka Krauzego . Potem zrobiłem bodajże siedem innych filmów. A potem nastąpił czas reklamy, gdy sporo jeździłem po świecie i dość dużo pracowałem. Wydawało mi się, że kolejnym etapem powinno być spróbowanie sił jako reżyser. Tym bardziej że reżyserowałem już reklamy i seriale. To była dla mnie naturalna kontynuacja zabawy w kino, poznawania go od każdej strony. Swoją drogą cały czas nie wiem, czy bardziej lubię robić filmy czy je oglądać.Czasem dołączał do nas także Robert Wabich , który później zagrał w kilku filmach Wojtka . Z Wojtkiem poznałem się na pierwszym roku studiów. Podszedł do mnie i zapytał, czy zagram w jego etiudzie. Śmieję się, że byłem pierwszym aktorem Smarzowskiego . Szybko okazało się, że łączą nas podobne filmowe fascynacje. Mnóstwo czasu spędzaliśmy wtedy, gadając o kinie i oglądając filmy. W pewnym momencie postanowiliśmy coś wspólnie napisać. Tak powstał, który później przeniósł na ekran Bogusław Linda , orazTo był przełom lat 80. i 90. Bardzo smutny czas, przynajmniej w Łodzi. Fabryki upadły, 400 tysięcy ludzi znalazło się na bezrobociu. W mieście był wtedy chyba tylko jeden pub.Dokładnie. Spędzaliśmy w nim dużo czasu. Odwiedzaliśmy też Wojtka, który wynajmował mieszkanie na – nomen omen – ulicy Gazowej. Był to oczywiście bardzo dynamiczny i młodzieńczy okres. Mieliśmy wtedy – wydaje mi się zresztą, że wciąż mamy – mnóstwo pasji i chęci działania. Te nasze pierwsze scenariusze napisane z Wojtkiem wzięły się z tego, że powstawało wtedy bardzo mało filmów. Trudno było znaleźć pracę jako operator. W swojej młodzieńczej naiwności stwierdziliśmy, że może napiszemy sami jakiś tekst i przeniesiemy go na ekran. Podobnie ma się sprawa z "The Coldest Game". Wierzyłem w to, że jeśli napiszę intrygujący scenariusz i osadzę go w Polsce, to nikt mi go nie odbierze. Wierzyłem, że jak napiszę rolę dla znanego aktora starszego pokolenia, to on tutaj przyjedzie i ją zagra. Pewnie było to naiwne i trochę głupie, ale jednak okazało się skuteczne.Nie wiem, czy wiesz, ale byłem szefem kelnerów w tej samej knajpie, w której pracowali Bartek Paweł Wilczak . Na początku lat 90. to nie było popularne zajęcie wśród absolwentów Filmówki. Bartek był wówczas bardzo radykalny w swoich przekonaniach. Odrzucił nawet angaż w teatrze, ponieważ uważał, że to go nie rozwinie. Zaimponował mi tym. Spotkałem w tamtym czasie dwie bardzo ważne dla mnie osoby. Pierwszą był Piotrek Wojtowicz , który zaproponował mi współpracę jako szwenkier. Zrobiliśmy razem sporo teatrów telewizji, a także pierwszą. Potem spotkałem Krzyśka Krauzego , z którym nakręciliśmy m.in. dokument o osławionym Departamencie IV (wchodząca w skład PRL-owskiej Służby Bezpieczeństwa jednostka, która zajmowała się walką z wrogą "antypaństwową" działalnością kościołów i związków wyznaniowych – przyp. red.). Krzysiek przygotowywał już wtedyi najpierw chciał, żebym zagrał w tym filmie rolę, która ostatecznie przypadła Robertowi Gonerze . Tak jednak polubił pracę ze mną za kamerą, że w tajemnicy zaproponował decydentom z TVP, żebym to ja – młody debiutant – zrobił zdjęcia do. Przepchnięcie mojej kandydatury zajęło mu trzy miesiące. Któregoś dnia zaprosił mnie do domu. Rzucił na stół scenariusz i powiedział: masz, to twój debiut. Zamarłem.Filmy na temat władzy ludowej, które wówczas powstawały, były zrealizowane w bardzo konserwatywny, zaśniedziały sposób. Nie rezonowały z młodym pokoleniem, które miało historii po dziurki w nosie. Pomysł, abymiały nowoczesny, eklektyczny styl, wyszedł od Krzyśka . Ponieważ oglądałem wtedy bardzo dużo MTV, od razu przystałem na ten koncept. Później dla kontrastu zrobiłem zdjęcia do Filipa Bajona : czarno-białe, bardzo klasyczne, utrzymane w duchu europejskiej kinematografii z lat 60.Nie za bardzo miałem na to czas. W tamtym okresie spędzałem nawet 250 dni rocznie na planie zdjęciowym. Kręciłem wtedy bardzo dużo teatrów telewizji, filmów i reklam. Jednocześnie pracowałem z Wojtkiem nad scenariuszemAbsolutnie. Robienie reklam na przełomie la 90. i dwutysięcznych nie było dla mnie wyłącznie kwestią finansów czy doświadczenia. W tamtym czasie w reklamie pracowało mnóstwo fajnych ludzi, a niektóre spotkania na planie były wręcz wycieczką intelektualną. Miałem przyjemność pracować od Nowej Zelandii po Chile i od północnej Kanady po południową Patagonię. Zawsze starałem się angażować do reklam, w których mogłem operować językiem filmu, a nie korporacyjnego marketingu. To był bardzo ciekawy czas.Reklama była kiedyś wyznacznikiem trendów: estetycznych, narracyjnych, montażowych. Teraz, gdy homo corporaticus przepuszcza wszystko przez badania, znacznie mniej w niej awangardy i twórczego podejścia. Reklama tak jak polityka odpowiada dziś na oczekiwania większości. Mniej osób chce ryzykować i być innowatorem. Zamiast tego wolą bezpiecznie odcinać kupony. Szkoda, że przy okazji odcinają także gałąź, na której sami siedzą.Sporo satysfakcji dostarczyła mi zwłaszcza nakręcona kilkanaście lat temu reklama Żywca zatytułowana "Historia" . To trwający półtorej minuty spot, w którym kamera w jednym ujęciu przepływa przez różne epoki. Na potrzeby produkcji zbudowaliśmy na halach imponujące dekoracje z czasów m.in. stanu wojennego oraz XIX wieku. Za punkt honoru postawiłem sobie wtedy, że na planie nie będzie ani jednej przypadkowej osoby. Łącznie w reklamie wzięło udział około 550 statystów i epizodystów. Wszystkich ich scastingowałem.Wychodzę z założenia, że na planie lepiej jest czerpać od współpracowników, aniżeli kazać im coś robić. Paweł był jedną z pierwszych osób, którym zaproponowałem współpracę przy "The Coldest Game". Bardzo się ucieszyłem, gdy się zgodził – wiem, jak trudno namówić go na zrobienie filmu w Polsce. Paweł jest moim przeciwieństwem. Ma w sobie spokój i mądrość, podczas gdy ja jestem nerwowy i głupi. Mieliśmy sporo czasu, by przed wejściem na plan zdjęciowy przedyskutować stronę wizualną filmu. Od razu wiedziałem, jak chciałbym go zainscenizować: odwołując się do fotografii i światła w amerykańskim kinie z lat 60. przy jednoczesnym zachowaniu współczesnego sznytu. Nie przypominam sobie, aby przydarzyła nam się w trakcie prac choćby jedna sytuacja konfliktowa. Wynika to m.in. z faktu, że Paweł emanuje potrzebą porozumienia. Łatwo jest się pokłócić. Prawdziwa sztuka polega na tym, żeby zrozumieć drugą stronę i znaleźć kompromis. Powiedziałem Pawłowi po zdjęciach, że wyobrażam sobie ten film beze mnie, ale nie wyobrażam go sobie bez niego. Tak dużo wniósł do tego przedsięwzięcia.Przede wszystkim uratował mi film, za co jestem mu bardzo wdzięczny. Życie dogoniło scenariusz, w którym jeden mistrz zastępuje innego mistrza i ląduje w Warszawie. Gdyby Bill dotarł na nasz plan np. po tygodniu, prawdopodobnie stracilibyśmy Aleksieja Serebriakowa , który miał wtedy bardzo napięty grafik. Bill zgodził się przyjechać z Kalifornii do Polski w lutym na plan filmu w reżyserii debiutanta, produkowanego w dodatku przez nieznaną mu firmę. Ten gość ma w sobie niesamowitą odwagę i ciekawość świata. Jednocześnie jest bardzo ciepły, uroczy i utalentowany. Na plan dotarł z konkretną wizją, jaki ma być jego Mansky.Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. To by było bez sensu. Wiem, że powstałby na pewno zupełnie inny film. Nasz bohater ma kilka, jak to nazywam, filtrów. Z jednej strony jest geniuszem z odmianą zespołu Aspergera. Z drugiej strony pije. Z trzeciej ciąży na nim grzech stworzenia bomby atomowej. Hurt wyciągał jeden filtr, Pullman – drugi. Billa fascynował zwłaszcza autyzm Mansky'ego i pod tym kątem konstruował postać.Pisząc polskie role, od razu myślałem o konkretnych aktorach. Z Wojtkiem znam się od dawna i bardzo go cenię jako aktora. Pokazałem mu, kogo ma zagrać: konferansjera z komedii Barei . Chodzi mi o scenę teleturnieju medycznego, który zresztą też rozgrywa się w Pałacu Kultury. Wojtek , gdy to zobaczył, oszalał na punkcie tej postaci. Kiedy pojawił się na próbach aktorskich, odzywał się do wszystkich tym charakterystycznym nosowym głosem. Z roli nie wychodził nawet w przerwie między zdjęciami. Niektóre sceny z widownią kręciliśmy między godziną 22 a 10 rano. Wojtek potrafił o 6 rano rozbawiać do łez statystów czekających na kolejne ujęcie.Jak robiliśmy scenę w ruinach, powiedziałem mu: stary, stoisz obok Kobieli. Robert jest aktorem precyzyjnym, zawsze doskonale przygotowanym, a przy tym niesamowicie różnorodnym. Choć nie raz zdarzało mu się już wcielać w miłośników wysokoprocentowych trunków, za każdym razem grał ich zupełnie inaczej. Mam nadzieję, że William Hurt Bill Pullman się na mnie nie obrażą, ale jak zobaczyli Roberta grającego upojenie alkoholowe, stwierdzili tylko: nie dam rady obok niego zagrać pijanego. I mieli rację. Film miał organizowane pokazy testowe w Stanach Zjednoczonych. Robert wykręcił tam podobno rekordowy wynik w ocenach publiczności.To była kombinacja kilku elementów. Zacząłem się zastanawiać, co można by ze sobą połączyć w scenariuszu, aby powstał intrygujący splot. Wierzę w to, że widza łatwiej jest uwieść, gdy ekranowa historia jest niespotykana. Oczywiście są reżyserzy, którzy mają ten dziki dar, że banalne fabuły są w stanie opowiedzieć w niebanalny sposób. Ja tego daru nie posiadam, w związku z czym muszę kombinować. Pałac Kultury jest idealnym miejscem akcji: mrocznym, dziwnym, trochę brzydkim, trochę ładnym. Świetnie pasował do historii osadzonej w czasach zimnej wojny. Lata 60. są bardzo filmowe.mogę oglądać raz dziennie. Sceny, w których bohaterowie łażą w garniturach po bagnach, wyglądają obłędnie.Który do dzisiaj pozostaje bardzo tajemniczym epizodem historycznym. Nadal nie wiadomo, czy głowice nuklearne rzeczywiście czekały na odpalenie. Dlaczego Chruszczow wycofał się, skoro trzymał pistolet przy skroni Ameryki? Mógł przecież zdobyć wtedy olbrzymie wpływy w Ameryce Południowej.Które są trochę jak kryzys kubański: mało kto je naprawdę rozumie, ale wszyscy się nimi fascynują, bo wydają się intelektualne, mądrzejsze, lepsze. Ostatnim elementem jest główny bohater. Chciałem zrobić film, który będzie miał szansę na szerszą, międzynarodową dystrybucję. Dlatego kluczową postacią uczyniłem Amerykanina wrzuconego w PRL-owską przaśną rzeczywistość. Chciałem, żeby Mansky był starszą osobą – w ten sposób mogłem złapać jakiegoś cenionego doświadczonego aktora, dla którego głównych ról pisze się już bardzo mało. Kiedy złożyłem te wszystkie klocki do kupy, zacząłem konstruować historię.Pisałem, łącząc wiedzę i wyobraźnię. Były takie pomieszczenia, które znałem wcześniej ze zdjęć. Później zrobiliśmy rekonesans budynku pod kątem poszczególnych scen. Pałac ma tych miejsc absurdalną liczbę. Nie wiedziałem na przykład, że istnieje coś tak niesamowitego jak gabinet szefa Polskiej Akademii Nauk. Zrobiliśmy z niego pokój dyrektora, w którym w trakcie filmu urzęduje Krutow. To jest obiekt zupełnie niemuśnięty przez lata 90., które najbardziej zniszczyły Pałac Kultury. Allan Starski troszkę go tylko upiększył, dodając nieco rekwizytów. Jak wiesz, Salę Kongresową zagrał w filmie Teatr Wielki, który Allan pięknie zaadaptował na nasz potrzeby. Prawdziwa Sala od kilku lat jest, niestety, w remoncie. Pałac żyje własnym życiem, nikt go nie kontroluje. Im lepiej go znam, tym bardziej wydaje mi się zaskakujący i nieprzewidywalny. Mam wrażenie, że nawet ludzie, którzy w nim pracują, kompletnie nic nie wiedzą na jego temat. Pałac jest naszą słowiańską odpowiedzią na Gotham City.W trakcie tych siedmiu lat, kiedy przygotowywałem film, cały czas robiłem także inne rzeczy. Jasne, że chciałbym go nakręcić już w 2012 roku, kiedy napisałem ten tekst.wymagał jednak naprawdę dużo czasu. To nie był prosty projekt. Pewnie, gdybym miał zrobione dwa, trzy filmy wcześniej, to by pomogło. Dwa, trzy dobre filmy. Jest OK. Jestem zadowolony, że ten film powstał, pora na następny.Niestety, tak jak wspominałem, mam tę przypadłość, że nie tylko lubię robić filmy, ale także je oglądać. Czasami, niestety, nie wiem, jak minął mi czas, bo za dużo ich oglądałem.