Zobaczcie artystyczne plakaty "Ukrytej gry"

Olka Osadzińska, polska graficzka, po raz kolejny podejmuje współpracę z Watchout Studio. Wcześniej odpowiadała za identyfikację wizualną filmu. Tym razem przygotowała trzy plakaty do nagrodzonego na 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni thrillera szpiegowskiegow reżyserii Łukasza Kośmickiego . W produkcji obok Billa Pullmana Roberta Więckiewicza występuje Lotte Verbeek – mówi Olka Osadzińska.Akcja filmu z gwiazdorską obsadą rozgrywa się w latach 60-tych w Pałacu Kultury i Nauki. W czasie zimnej wojny amerykańskie tajne służby porywają genialnego matematyka ( Bill Pullman ), aby stanął do szachowego pojedynku przeciwko sowieckiemu mistrzowi. Międzynarodowy turniej w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki okazuje się jednak tylko przykrywką dla szpiegowskiej gry, w której stawką jest powstrzymanie konfliktu nuklearnego.Plakaty artystyczne przygotowane przez Olkę Osadzińską oddają klimat szpiegowskiej gry, tajemnicę oraz nawiązują do głównych motywów produkcji. Plakaty zostały zrealizowane techniką kolażu z wykorzystaniem archiwalnych zdjęć Pałacu Kultury i Nauki.– dodaje artystka.Pałac Kultury i Nauki w Warszawie w filmie staje się niemym świadkiem wydarzeń toczącej się tytułowej gry. Nieustająca tajemnica tego miejsca, nieodkryte pomieszczenia, tajne przejścia, które rzadko można oglądać w innych produkcjach filmowych, sprawią, że Pałac staje się ikoną swoich czasów. W scenografii Allana Starskiego oraz w obiektywie Pawła Edelmana PKiN jest jednym z głównych bohaterów elektryzującej rozgrywki.– podkreśla Osadzińska.Podobnie jak w przypadku, warstwa wizualna filmu została zaprojektowana tak, aby wszystkie jej element tworzył spójną całość, oddającą klimat thrillera szpiegowskiego –zaczynając od scenografii i kostiumów, przez napisy w filmie, po plakaty i komunikację w mediach społecznościowych.