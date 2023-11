Kożuchowska, Szyc i Jakubik w przełomowym polskim filmie familijnym. Animacja "Smok Diplodok" w kinach jesienią 2024

Pierwsze plakaty z filmu "Smok Diplodok"

Zobacz teaser filmu "Smok Diplodok"

Pracując nadreżyser Wojtek Wawszczyk , wraz ze studiem Human Film, podjęli się wielkiego wyzwania, jakim jest stworzenie przygodowo-komediowego filmu dla całej rodziny. Udało im się wykreować jakość filmowej animacji na poziomie, której nie powstydziłyby się największe studia z USA.to manifest wielkiej siły wyobraźni i wiary we własne możliwości.– mówi Wojtek Wawszczyk , reżyser i scenarzysta filmu, dyrektor artystyczny studia Human Film oraz współtwórca hitowego(2011).Żądny przygód Diplodok marzy, by życie nabrało odrobiny koloru. Na rodzinnym bagnie jest szaro i wieje nudą. Kiedy spokojne życie przerywa pojawienie się tajemniczej mgły, Diplodok wyrusza w niezapomnianą podróż, by odnaleźć zaginioną rodzinę i przywrócić utracony porządek. Zwiedza magiczne miejsca, spotyka osobliwe stwory i poznaje niebywałych mieszkańców najdziwniejszych światów. Razem z niezdarnym czarodziejem Hokusem Pokusem, zakręconym Profesorkiem Nerwosolkiem i bystrą pilotką Entomologią odkryją wielki sekret. Wspólnie przekonają się, że ich rzeczywistość to tak naprawdę… strona w komiksie pogrążonego w kryzysie twórczym rysownika Tadka. Spróbują uratować rodziców Diplodoka i rozwikłać zagadkę podstępnej mgły.Głosu bohaterom i bohaterkomużyczą największe polskie gwiazdy – m.in. Małgorzata Kożuchowska (Entomologia), Borys Szyc (Hokus Pokus) oraz Arkadiusz Jakubik (Profesorek Nerwosolek). Tytułowy Diplodok przemówi głosem Mikołaja Wachowskiego – 10-letniego aktora, który szturmem podbija warszawskie sceny teatralne i świat dubbingu. W zaskakujących rolach w filmie pojawią się także uwielbiani przez polską publiczność Piotr Polak oraz Helena Englert Polskina rok przed premierą został sprzedany już do ponad 100 krajów, w tym między innymi do Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Skandynawii, krajów Beneluksu, a także do Korei. Przy produkcji filmu wspólnie z Human Film pracują międzynarodowi specjaliści z czeskiego studia PFX (koproducent). Projekt jest realizowany w koprodukcji z Telewizją Polską oraz współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.do polskich kin trafiZa jego dystrybucję odpowiada