Kojący ekscentryzm. Przegląd twórczości Shuichiego Okity na 16. Pięciu Smakach

"Mori, siedlisko artysty" (2018)



Mori, siedlisko artysty

Letnia opowieść

Rybie dziecko

Karnety już w sprzedaży!

Zgłoś się do People’s Jury!

Magia ekscentrycznych mikrorelacji, wakacyjne kino drogi z rodzinnym komediodramatem w tle i poezja codziennego obcowania z naturą – w ramach sekcji "Japan Feel-Good" przybliżymy twórczość Shuichiego Okity , reżysera od lat tworzącego opowieści o niepoprawnych marzycielach poszukujących swojego miejsca w świecie. Okita łączy charakterystyczny dla japońskiej popkultury eklektyzm z empatycznym spojrzeniem na rzeczywistość.– wyjaśnia Okita Japoński reżyser spogląda na swój kraj przez pryzmat groteskowych, nieraz surrealistycznych narracji, inspirowanych prawdziwymi historiami. Nie boi się przy tym opowiadać o aktualnych problemach, osobach wykluczonych, naznaczonych piętnem odmienności, a nawet o światach pozaludzkich – mikrosiedliskach natury i żyjących tam stworzeniach. Buduje ze swoją widownią relację, nie uciekając w łatwą egzotykę.To twórca tzw. średniego kalibru, realizujący filmy o niewielkim budżecie, sytuujące się gdzieś pomiędzy rodzinnym dramatem, quasi-gatunkową hybrydą a komedią absurdu. Od lat tworzy w studiu Nikkatsu, ciesząc się niemałym zainteresowaniem na rodzimym gruncie – japońska widownia doceniła jego nietuzinkowe spojrzenie na współczesność i autorski, wyrazisty styl. U Okity forma wyraźnie współgra z tematem – ekscentrycznym postaciom towarzyszy barwna warstwa wizualna i realizacyjne pomysły, które napędzają tempo jego filmów – osobliwych, ale zawsze utrzymanych w tonacji feel-good.W programie przeglądu znalazły się: Mori, the Artist Habitat " / "Mori no Iru Basho"reż. Shuichi Okita , Japonia 2018, 99’(dostępne online)Dzień z życia Morikazu "Moriego" Kumagaia, artysty, który przez większość czasu obserwuje naturalny mikrokosmos wewnątrz ogródka na tyłach swojego domu. Mori słynie z niepohamowanej pasji zarówno względem płótna, jak i wobec spojrzeń ciekawskich, którzy od lat starają się uczynić z niego artystyczną sensację. Harmonię w życiu neurotyka zakłóci ekipa kręcących o nim dokument filmowców, jak i grupa deweloperów, mających ambitne plany zmiany otoczenia jego domu. One Summer Story " / "Kodomo wa Wakatte Agenai"reż. Shuichi Okita , Japonia 2020, 138’(dostępne online)Sakuta Minami to młoda utalentowana pływaczka, wielbicielka anime o magicznym tynkarzu-bawole, Koteko. Spotyka chłopaka, który dzieli jej miłość do nietypowej animacji, twierdząc przy tym, że biologicznym ojcem nastolatki jest założyciel pewnej japońskiej sekty religijnej. Gdy kończy się rok szkolny, w tajemnicy przed rodzicami bohaterka wyrusza w wypełnioną nieoczekiwanymi spotkaniami podróż w poszukiwaniu ojca. Coming-of-age o lekkiej, wakacyjnej energii."The Fish Tale" / "Sakana no Ko"reż. Shuichi Okita , Japonia 2022, 139’(premiera europejska, tylko w kinach)Biografia Sakana-kuna, najbardziej ekscentrycznego z japońskich internetowych celebrytów, specjalisty od morskich stworzeń. Sakana-kun to prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalny na świecie ichtiolog, który pomimo wielu przeciwności losu interesuje się rybami i nie-rybami od dziecka. Jest więc idealnym bohaterem Shuichiego Okity – kolejną figurą nerda, wokół której japoński reżyser tworzy empatyczną narrację o odstawaniu od normy i stawianiu na swoim.Dostępne są dwa rodzaje karnetów:Karnet Pięć Smaków Kino+Online, w cenie 340 zł – umożliwia wstęp na wszystkie projekcje filmowe (za wyjątkiem uroczystego otwarcia) podczas festiwalu w kinach oraz dostęp do wszystkich filmów na festiwalowej platformie wideo.Karnet Pięć Smaków Online, w cenie 180 zł – umożliwia dostęp do wszystkich filmów na festiwalowej platformie wideo.Jeszcze do 10 września przyjmujemy zgłoszenia do tegorocznej edycji Międzynarodowego People’s Jury. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami projektu na naszej stronie i wypełnienia formularza rekrutacyjnego.Pełny program festiwalu zostanie ogłoszony 25 października.16. Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków dedykowany jest pamięci Jagody Murczyńskiej.