Denzel Washington pojawi się w Marvelu? Reżyser potwierdza

Denzel Washington pojawi się w Marvelu! Co wiemy?

Getty Images © Tim P. Whitby

Niedawne słowa Ryana Cooglera można traktować jako potwierdzenie informacji, o których spekulowano już od jakiegoś czasu. Pod koniec zeszłego roku sam Denzel Washington zasugerował, że w przyszłości czeka go rola w "Czarnej Panterze 3". W wywiadzie powiedział wówczas:Słowa te potwierdził dopiero co reżyser filmu, Ryan Coogler . Twórca " Grzeszników " w programie 7 p.m. in Brooklyn wziął udział w zabawie "Fuck With It or Fuck Outta Here", bazującej na prostym mechanizmie "Za albo przeciw". W serii pytań prowadzącego znalazło się i to dotyczące obecności Denzela Washingtona w trzeciej części " Czarnej Pantery "."Zdecydowanie tak" – odpowiedział na nie Coogler , po czym przyznał, że dla dwukrotnego zdobywcy Oscara przygotowuje specjalną, wyjątkową rolę, dostosowaną do aktorskiego kalibru Denzela W "Czarnej Panterze 3" Denzel Washington dołączy do obsady pamiętanej z poprzedniej części z 2020 roku – Letitii Wright Winstona Duke'a . Choć film nie posiada oficjalnej daty premiery, dziennikarze spekulują, że nie zobaczymy go w kinach wcześniej niż w pierwszym kwartale 2028 roku.