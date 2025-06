"Odyseja" – zdjęcia trwają już 5 miesięcy, a to dopiero połowa

"Odyseja" Christophera Nolana – kiedy zostanie ukończona?

Jak informuje portal World of Reel, okres zdjęciowy " Odysei " trwa już od pięciu miesięcy. Pomimo tego faktu, nakręcona została dopiero połowa filmu - po zdjęciach w Maroku, Grecji, Włoszech i Los Angeles plan przenosi się do Szkocji, w północno-wschodni rejon Moray. W dalszej kolejności ekipa ma też odwiedzić Irlandię, Islandię i Anglię.Trudno powiedzieć, jak długo jeszcze Christopher Nolan planuje kręcić swoje wielkie widowisko. Premiera filmu zaplanowana jest na 17 lipca 2026 i nie słyszy się, by ta data miała zostać zmieniona – wszystko wskazuje na to, że reżyser skończy z montażem oraz resztą prac postprodukcyjnych do tego czasu.Być może tempo pracy wymusza metoda twórcza samego Nolana . Jeszcze niedawno jeden z członków ekipy filmowej w takich słowach opisywał pracę nad " Odyseją ":– powiedział.Przypomnijmy, że The Odyssey " będzie adaptacją tytułowego eposu autorstwa Homera. Utwór powstał w okolicach VIII wieku przed naszą erą. Opowiada historię rozgrywającą się po wojnie trojańskiej. Odyseusz był bohaterem konfliktu, ale po jego zakończeniu nie powrócił od razu do ojczyzny. Błąkając się wraz ze swoją załogą po świecie, przeżył wiele niesamowitych przygód i ścierał się z mitycznymi istotami. Tymczasem w Itace jego żona Penelopa musiała odpierać awanse 108 zalotników przekonanych o śmierci Odyseusza. Z kolei dorastający bez ojca młody Telemach za namową Ateny próbował odnaleźć tułającego się po świecie króla.W imponującej obsadzie " The Odyssey " znaleźli się m.in. Zendaya Tom Holland (Telemach) Anne Hathaway (Penelopa), Robert Pattinson Lupita Nyong’o (Klitajmestra), Jon Bernthal Benny Safdie (Agamemnon), John Leguizamo oraz Charlize Theron (Kirke).Ma to być najkosztowniejsza produkcja w całej karierze twórcy " Mrocznego rycerza " i " Incepcji ". Budżet filmu wynosi ponoć około 250 milionów dolarów, a do jego produkcji wykorzystano zupełnie nowe kamery IMAX. Stanie za nimi zaufany operator Nolana, Hoyte van Hoytema.