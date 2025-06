PLOTKA: Gwiazda "The Last of Us" wystąpi w Marvelu?

Bella Ramsey zagra w Marvelu?

Portal zaznacza, że ich informacje nie zostały potwierdzone, więc na tę chwilę należy traktować je z właściwym dystansem. Plotka, którą się dzielą, dotyczy angażu Belli Ramsey w nadchodzącym widowisku Marvela. Choć portal nie ujawnia, o jaki film może chodzić, zaznacza jednocześnie, że miałaby to być "duża rola", być może nawet pierwszoplanowa.Mimo, że jest to niepotwierdzona wiadomość, wydaje się sensowna zarówno z perspektywy aktorki, co i studia. Po występach w " The Last of Us Ramsey dała się poznać jako ciekawy głos aktorskiego młodego pokolenia, a jej szeroka rozpoznawalność jest na pewno wysoko ceniona w kwaterach największych studiów filmowych. Urodzona w 2003 roku aktorka znajduje się w idealnym momencie na zawodowy przełom, a popularność serialu HBO na pewno wiąże się ze sporą liczbą propozycji oraz ofert castingowych w Hollywoodzkich produkcjach.CBM przewiduje, że Ramsey jest rozważana przez szefostwo Marvela jako jedna z głównych twarzy nadchodzącego rebootu " X-Men ". Biorąc pod uwagę jej wiek oraz status, występ w filmie o grupie mutantów mógłby być rozważnym wyborem – gwarantującym rozwój kariery, ale niewymuszający na Ramsey przewodzenia całemu projektowi.