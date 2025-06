Odmieniony nie do poznania Christian Bale na planie nowego filmu (FOTO)

"Madden", czyli kolejna metamorfoza Christiana Bale'a





"Madden": co wiemy o filmie

Zwiastun filmu "American Hustle"

Tytułowym bohaterem filmu jest John Madden (w tej roli Nicolas Cage ) - zmarły w 2021 roku legendarny trener oraz komentator futbolu amerykańskiego. Pod koniec lat 80. we współpracy z firmą Electronic Arts stworzył on grę wideo, która dała początek franczyzie wartej dziś ponad 4 miliardy dolarów. Wszystkie odsłony " Madden NFL " sprzedały się do tej pory w ponad 130 milionach egzemplarzy.Reżyser napisał scenariusz na podstawie tekstu Cambrona Clarka , który w 2022 roku znalazł się na prestiżowej Czarnej Liście. To zestawienie najlepszych krążących po Hollywood scenariuszy, które nie zostały do tej pory przeniesione na ekran.W obsadzie prócz Cage'a i Bale'a znaleźli się także John Mulaney (jako Trip Hawkins), Kathryn Hahn (jako Virginia Madden) i Sienna Miller (jako Carol Davis).Przypomnijmy, że nagrodzony Oscarem Christian Bale znany jest ze spektakularnych ekranowych metamorfoz. Wystarczy sobie chociażby przypomnieć jego głośne role w takich filmach jak " Fighter ", " Mechanik ", " American Hustle " czy " Vice ".