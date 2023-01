To koniec z "Avengersami" - Studio Crystal Dynamics kończy ze wsparciem

To nie Thanos ani Kang pokonali Avengersów. Przynajmniej tych growych.

. Wiadomość ta pojawia się niewiele ponad dwa i pół roku po premierze gry jesienią 2020 roku. Przez ten czas w produkcji pojawiło się aż 12 bohaterów (w tym Spider-Man dostępny jedynie na Playstaton), rozszerzenie z Wakandą oraz kilka mniejszych dodatków.Wychodzi na to, że aktualizacja 2.7 z 30 listopada zeszłego roku, która wprowadziła do gry m.in. Winter Soldiera, była ostatnim rozszerzeniem z nową zawartością. Crystal Dynamics ma w planach wypuszczenie jeszcze jednej aktualizacji o numerze 2.8, która pojawi się 31 marca tego roku. Jej rolą będzie zbalansowanie rozgrywki i wyłączenie sklepu dla graczy.Po pojawieniu się ostatniego patcha nie będzie możliwy zakup waluty w grze, a każdy jej posiadacz może spodziewać się przekonwertowania na zasoby takie jak moduły ulepszeń czy też klucze DNA. Zamknięcie sklepu wiąże się też z udostępnieniem całej jego zawartości dla wszystkich - jeśli więc rozważaliście sprawdzenie tej produkcji, to może być najlepszy moment.. Po tym czasie będzie dalej można grać w tryb single jak i multiplayer, ale Crystal Dynamics nie będzie już pracowało i implementowało nowych aktualizacji. Dodatkowo gra zniknie ze sklepów cyfrowych i będzie ją można kupić tylko w wydaniu fizycznym.Będziecie tęsknić za " Avengersami "?