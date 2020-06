Zobacz trzy nowe wideo z gry "Marvel's Avengers"

Jeśli przegapiliście wczorajszą transmisję WAR TABLE, podczas której Square Enix i Crystal Dynamics ujawniły nowe materiały z nadchodzącej gry " Marvel's Avengers ", to mamy je dla Was zebrane w jednym miejscu, a na dodatek w polskiej wersji językowej. Możecie je obejrzeć poniżej.Wideo z rozgrywką Avenger na zawsze...Zwiastun trybu współpracy Strefy wojnyZwiastun Zagrożenie ze strony MODOK-aGra " Marvel's Avengers " zadebiutuje 4 września tego roku na komputerach PC oraz konsolach Xbox One i PlayStation 4. W późniejszym terminie pojawią się wersje na Xbox Series X i PlayStation 5, a jeśli będziecie posiadali wydania na PS4/XONE to kopie na nowe konsole otrzymacie za darmo.