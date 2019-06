E3 2019: "Marvel's Avengers" i inne zapowiedzi z konferencji Square Enix

: zaprezentowano pierwszy zwiastun. Grę robi studio Crystal Dynamics, a fabuła nie będzie w żaden sposób powiązana z wydarzeniami z filmów. Zagramy jako Iron Man, Thor, Hulk, Kapitan Ameryka i Czarna Wdowa.zadebiutuje na PlayStation 4, Xboksie One, PC i Google Stadii 15 maja 2020.: zaprezentowano nowy fragment rozgrywki, na którym "siódemka" wygląda niesamowicie. Gra trafi do sprzedaży 3 marca 2020 roku, tylko na PlayStation 4.: remaster "ósemki" jeszcze w tym roku trafi na PC, PS4, Nintendo Switch i Xbox One.: pokazano pierwsze CGI z tworzonej przez polskie People Can Fly strzelanki. Premiera latem 2020 na PC, Xbox One i PlayStation 4, a więcej o grze dowiemy się zimą.: pokazano nowy zwiastun. Premiera zimą tego roku na Nintendo Switch, PlayStation 4 oraz smartfonach z Androidem i iOS.: wydany w zeszłym roku na PlayStation 4 remaster tego jRPGa jeszcze dziś zawita na Nintendo Switch (eShop).: pokazano nowy zwiastun prezentujący różne tryby zabawy. Premiera 12 lipca tego roku na Nintendo Switch i PlayStation 4.: ścieżki dźwiękowe z gier z serii "Final Fantasy" wylądowały na Spotify, Apple Music i innych serwisach streamingowych.: dwa legendarne jRPGi wreszcie zostaną przetłumaczone i trafią do sprzedaży w USA i Europie.zawita na PS4, Vitę, Switcha, Steama, Xboksa One i smartfony, zaśna Switcha, PS4, Steama i smartfony.: nowy zwiastun z elementami rozgrywki. Premiera 22 sierpnia na PC, PlayStation 4 i Nintendo Switch.