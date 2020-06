Prezentacja gry "Marvel's Avengers" dziś o 19:00

Kilka dni temu Square Enix ogłosiło, że gra " Marvel's Avengers " zadebiutuje na konsolach nowej generacji. Do tej pory wiedzieliśmy, że 4 września gra trafi na komputery PC oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One. Teraz dowiedzieliśmy się, że po premierze konsol PlayStation 5 i Xbox Series X gra zadebiutuje również na tych sprzętach, a dodatkowo każdy, kto kupi wersję na PS4 i XONE, otrzyma kopię na nowe konsole za darmo.Dziś za to o godzinie 19:00 odbędzie się transmisja, podczas której zobaczymy nowe fragmenty rozgrywki, dowiemy się nieco więcej o fabule i będziemy mogli posłuchać twórców opowiadających o tworzeniu gry w uniwersum Marvela. Transmisję będziecie mogli obejrzeć poniżej.