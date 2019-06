Konsola bez napędu? Z Xbox Game Pass ma to sens!

Zrzut ekranu z serwisu Netflix, 10.06.2019

Microsoft zawsze był pionierem w zakresie cyfrowych rozwiązań mających sprawić, że granie na konsolach stanie się przyjemniejsze. Pierwszyzaoferował nam możliwość grania online z osobami na drugim końcu świata, a namogliśmy po raz pierwszy w historii konsol kupować cyfrowe gry i pobierać je na dysk swojej konsoli. Te dwa wydarzenia na zawsze zmieniły świat elektronicznej rozgrywki, a dwa lata temu Microsoft wykonał kolejny krok i zaprezentował. Usługę abonamentową, dzięki której za stałą miesięczną opłatą uzyskiwaliśmy dostęp do biblioteki ponad 100 gier do pobrania. Teraz jednakzyskał idealnego kompana, z którym wspólnie pokażą kierunek, w którym będą zmierzać gry wideo - konsolęto wyposażona w dysk twardy o pojemności 1 TB konsolapozbawiona jednego, coraz rzadziej wykorzystywanego przez graczy elementu - napędu dysków. Wszystkie pozostałe elementy i funkcje Xbox One S są na miejscu, na czele z obsługą rozdzielczości, technologiii dźwięku przestrzennegooraz. Dla wielu graczy pragnących dołączyć do świata rozrywkibardzo ważna będzie też cena nowej konsoli - jest ona tańsza od zwykłegoo ponad 200zł. Warto także zaznaczyć, że w zestawie przygotowanym na premierę znajdują się kody uprawniające do pobrania 3 cyfrowych gier:orazCo jednak, kiedy już ogramy te trzy dołączone do konsoli gry i chcemy czegoś więcej? Pierwszym krokiem będzie, w którym możemy kupić w wersji cyfrowej każdą wydaną na Xbox One grę oraz tytuły z poprzednich konsol Microsoftu - Xbox pierwszej generacji i Xbox 360.to miejsce, w którym możemy złożyć zamówienia przedpremierowe na nadchodzące tytuły, kupić wydane dopiero co nowości oraz wybrać coś z aktualnie przecenionych tytułów - w cyfrowych sklepach ZAWSZE znajdzie się coś na przecenie, w co na pewno jeszcze nie graliśmy. Możemy sobie pozwolić na trochę szaleństwa, bo przecież nasz nowyma dysk twardy o pojemności, na którym jednocześnie zmieści się więcej gier niż jesteśmy w danej chwili ograć.Kolejny krok to subskrypcja. Za stałą miesięczną kwotę otrzymujemy dostęp do katalogu ponad 100 gier, do którego systematycznie dodawane są nowe pozycje. W tej chwili możemy stamtąd pobrać takie hity jakczy. O czym warto pamiętać, to to, że każda nowa gra spod skrzydełbedzie w dniu premiery trafiała do oferty. Przykładowo już 10 września będziemy mogli w ten sposób zagrać wa 25 października wod legendarnego studia Obsidian. Usługęmożna również ulepszyć doi tym samym zyskać dostęp do rozgrywek sieciowych oraz kataloguna komputerach PC pracujących pod kontrolą systemu Windows 10.Trzeci krok, kiedy już poczujemy, że należy zrobić sobie przerwę od grania, to serwisy. Ze sklepu Xbox możemy pobrać darmowe aplikacjeczyi cieszyć się najnowszymi filmami i serialami w rozdzielczości naweti ze wsparciem dla technologii. Dodatkowo w sklepie Xbox znajdziemy również takie aplikacje jakczy. Mając do wyboru setki cyfrowych gier i serwisynie ma opcji, abyśmy nudzili się z naszym nowymTo wszystko do pary z chmurą, w której trzymane są nasze zapisy i kopie zapasowe, pozwala na zabawę gdziekolwiek. Nasze treści podróżują razem z nami, więc wystarczy zalogować się na swoje kontona dowolnej konsolii po chwili możemy na nią pobrać swoje ulubione gry wraz z zapisami i kontynuować zabawę w tym samym momencie, w którymzakończyliśmy ją w domu.to w tej chwili najlepszy i tańszy sposób na wejście do świata konsolowej rozgrywki, a w parze z usługąotrzymujemy platformę, na której nigdy nie będziemy się nudzić.