Letni relaks z telewizją, którą masz zawsze pod ręką

Tysiące filmów, seriali i morze kanałów telewizyjnych

Podróże z dziećmi? Wreszcie bez stresu

Kino w środku natury

Morze, plaża i Twój ulubiony program

Letni wieczór z bajką i najbliższymi

7 dni rozrywki za 1 zł bez zobowiązań

Wystarczy urządzenie z połączeniem do Internetu, aby mieć natychmiastowy dostęp do 142 kanałów telewizyjnych, 2936 filmów i seriali oraz szeregu przydatnych funkcji. Ponadto wszystko można oglądać aż do 30 dni wstecz, zatrzymywać, przewijać lub nagrywać. Ulubione programy obejrzysz na telewizorze, smartfonie, tablecie lub komputerze, gdziekolwiek jesteś. GONET.TV działa bez zobowiązań i w całej UE.Na działce nie chodzi tylko o spacery i grillowanie. Są dni, gdy pada albo po prostu chcemy odpocząć. Wtedy z pomocą przychodzi GONET.TV . Rodzice wybiorą film, dzieci bajkę, a dziadkowie może dokument. Bez kłótni o pilota, bez długiego szukania. Każdy ma swój własny profil i ogląda to, na co ma ochotę.Znasz to... Długa droga, upał, korek i po raz dziesiąty z tyłu auta słychać „Czy już jesteśmy?“ Z GONET.TV te chwile stają się spokojniejsze. Dzieci zajmą się bajkami i filmami animowanymi, a rodzice mogą skupić się na prowadzeniu albo chwilę odpocząć. Wystarczy smartfon lub tablet, połączenie internetowe i masz już koniec zmartwień.Kto powiedział że pod namiotem nie ma miejsca na kulturę? Po górskiej wędrówce można obejrzeć ulubiony film lub transmisję sportową. GONET.TV korzysta z nowoczesnego kodowania H.265 więc działa płynnie nawet przy słabszym połączeniu. A jeżeli wolisz ciszę bez ekranu, nic nie przegapisz. Dzięki rekordowemu, aż do 30 dni oglądaniu wstecz, nie przegapisz żadnego filmu ani odcinka serialu.Leżysz na leżaku, słyszysz szum fal, trzymasz zimny drink i niczego nie musisz robić. Ale nawet ten moment może być lepszy - na przykład ze świetnym filmem lub nowym serialem. W GONET.TV znajdziesz ich tysiące bez żadnych dopłat. Możesz wybierać spośród komedii, thrillerów, dokumentów lub innych programów - na co masz tylko ochotę. Wszystko jest posegregowane w kategorie, więc znajdziesz dowolny program w zaledwie kilka chwil.Niektóre chwile zostają z nami na całe życie. Jak te, gdy u babci oglądaliśmy bajki pod kocem z kubkiem kakao. Teraz może to przeżyć kolejne pokolenie, ale w nowoczesny sposób. Dziecięcy profil zapewnia bezpieczne treści, a oglądanie wstecz gwarantuje, że niczego nie przegapisz. A kiedy dzieci zasną, babcia może włączyć swój ulubiony program albo wreszcie dokończyć oglądanie serialu, na którego nie było wcześniej czasu.Filmy i seriale na plaży, bajki w aucie, kanały telewizyjne na działce czy wieczorne kino pod namiotem. GONET.TV oferuje bezkonkurencyjną rozrywkę gdziekolwiek jesteś. Spraw sobie lepsze lato i wypróbuj na www.gonet.tv przez 7 dni za 1 zł. Bez zobowiązań i bez kompromisów.