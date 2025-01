Magia istnieje. TYLKO U NAS pierwszy teaser polskiego filmu familijnego "Skrzat. Nowy początek"

"Skrzat. Nowy początek": pierwsza zapowiedź filmu









"Skrzat. Nowy początek": o filmie

Jedenastoletnia Hania po przeprowadzce z tatą do innego miasta musi odnaleźć się w zupełnie nowym środowisku. Kiedy dziewczynki z klasy zabierają jej medalik – bezcenną rodzinną pamiątkę – Hania postanawia go odzyskać za wszelką cenę. By tego dokonać, musi udowodnić istnienie skrzatów, w które – mimo swojego wieku i wbrew docinkom rówieśników – wciąż głęboko wierzy. W pełnej przygód misji pomoże jej – początkowo niechętnie – kolega Michał, młody wynalazca. Okazuje się jednak, że znalezienie magicznego stworzenia to dopiero początek. Trzeba jeszcze zyskać jego zaufanie i... nauczyć się współpracować.W rolach Hani i Michała wystąpili Amelia Golda i Maksymilian Zieliński . Utalentowani młodzi aktorzy wnoszą do filmu świeżość i autentyczność. W filmie zobaczymy Arkadiusza Jakubika w zupełnie nowej dla niego roli.– mówi aktor. Anna Smołowik , która również występuje w filmie, podkreśla, że "Skrzat. Nowy początek" to piękna historia, która łączy pokolenia: wrażliwa i zabawna, a jednocześnie pełna mądrych przesłań.– dodaje.Reżyser Krzysztof Komander zdradza, co wyróżnia film na tle innych produkcji familijnych: