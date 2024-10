Maika Monroe w gotyckim, feministycznym horrorze Chloe Okuno. Co wiemy o "Brides"?

"Brides": co wiemy o nowym filmie Chloe Okuno i Maiki Monroe?

Zobacz zwiastun filmu "Watcher"

Akcja " Brides " będzie się toczyć w latach 60. XX wieku. Maika Monroe zagra Sally Bishop, młodą kobietę, która po przeżyciu załamania nerwowego zamieszkuje z mężem w odosobnionej willi na włoskiej prowincji. Właściciel budynku, enigmatyczny hrabia, wykazuje szczególne zainteresowanie bohaterką. Nie wie ona, że skrywa on mroczną tajemnicę.Film opisywany jest jako pełna przepychu, gotycka i krwawa opowieść, która eksplorując walkę między społecznymi represjami a cielesnym pożądaniem, odwróci do góry nogami narrację Brama Stokera Zdjęcia mają ruszyć wiosną przyszłego roku. Reżyserka Chloe Okuno jest także autorką scenariusza.– skomentował producent Anthony Bregman Wyreżyserowany przez Chloe Okuno thriler " Watcher " z Maiką Monroe w roli głównej zadebiutował w 2022 roku na festiwalu Sundance. Przypominamy jego zwiastun:Młoda Amerykanka przeprowadza się wraz z mężem do Bukaresztu. Z czasem zaczyna podejrzewać, że tajemniczy mężczyzna obserwujący ją z okna sąsiedniego budynku może być seryjnym mordercą kobiet.