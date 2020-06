Będzie czwarta część cyklu "V/H/S"

Mamy dobrą wiadomość dla fanów cyklu " V/H/S ". Otóż w przygotowaniu jest czwarta część. Jej tytuł brzmi "V/H/S 94".Film pomyślany jest jako reboot serii. Największą zmianą w stosunku do poprzednich części będzie zmiana formy. Film w dalszym ciągu będzie składał się z serii krótkich opowieści. W przeciwieństwie jednak do wcześniejszych części tu wszystkie one będą ze sobą powiązane tworząc jedną, płynną całość.Pomysłodawcą "V/H/S 94" jest David Bruckner , który niedawno dostał angaż do wyreżyserowania "Hellraisera". Wśród reżyserów, którzy nakręcą na potrzeby filmu shorty są: Simon Barrett (" Gość "), Timo Tjahjanto (" Przychodzi po nas noc ") i Chloe Okuno (" Slut "). Trwają rozmowy z kolejnym twórcami.