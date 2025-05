Dwie polskie gry w majowym Humble Choice! Sprawdź pełną listę tytułów

TOP 5 gier, które warto nadrobić

Majowa edycja Humble Choice 2025 przynosi wyjątkowy zestaw gier, wśród których znajdziemy zarówno świeże premiery, jak i kultowe klasyki. Oto pełna lista tytułów dostępnych w tym miesiącu:- Izometryczne RPG osadzone w Warszawie z 1905 roku, gdzie wcielamy się w Wiktora Szulskiego, detektywa badającego tajemniczą śmierć ojca. Gra łączy realistyczne tło historyczne z elementami nadprzyrodzonymi, oferując głęboką narrację i unikalny system rozgrywki.- Survival horror z perspektywy pierwszej osoby, osadzony w bunkrze z czasów I wojny światowej. Gracz musi przetrwać w ciemnych korytarzach, unikać potwora i zarządzać ograniczonymi zasobami, takimi jak paliwo do generatora.- Dynamiczna gra akcji osadzona w alternatywnym Dzikim Zachodzie, gdzie wcielamy się w łowcę wampirów walczącego z nadprzyrodzonym zagrożeniem. Gra oferuje intensywną walkę i możliwość kooperacji.- Taktyczna gra czasu rzeczywistego, w której dowodzimy załogą przeklętych piratów w alternatywnej wersji Złotej Ery Piractwa. Każdy członek załogi posiada unikalne zdolności, a rozgrywka skupia się na skradaniu i planowaniu.- Klasyczne JRPG będące duchowym następcą serii Suikoden. Gracz prowadzi drużynę ponad 100 bohaterów w świecie ogarniętym wojną, oferując głęboką fabułę i tradycyjny system walki turowej.- Klasyczna gra akcji z 2002 roku, w której wcielamy się w Jango Fetta, łowcę nagród zatrudnionego do schwytania zbuntowanego Mrocznego Jedi. Gra oferuje dynamiczną akcję z perspektywy trzeciej osoby i została zremasterowana dla współczesnych platform.- Psychodeliczna gra typu metroidvania, w której budzimy się na tajemniczym statku kosmicznym będącym więzieniem dla pradawnego demona. Gra charakteryzuje się unikalną oprawą graficzną i głęboką eksploracją.Humble Choice to miesięczna subskrypcja, która za około €12,99 oferuje dostęp do wyselekcjonowanych gier na platformie Steam. Subskrybenci mogą zatrzymać wszystkie gry na zawsze. Dodatkowo, część dochodu z subskrypcji jest przeznaczana na cele charytatywne.