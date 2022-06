Premiery gier 2022. Top 10 najciekawszych gier, na które czekamy

W teorii w " Grounded " mogliśmy grać już od dwóch lat w ramach wczesnego dostępu, to dopiero we wrześniu gra zadebiutuje w swojej pełnej wersji. Wyobraźcie sobie, że budzicie się pewnego dnia w swoim domu pomniejszeni kilkaset razy i nawet mrówka to przeciwnik rodem z " Dark Souls ". Gra to typowy survival, jednak okraszony świetną oprawą graficzną i z opcją zabawy dla czterech graczy jednocześnie. Nowością będzie pełnoprawny tryb fabularny, w którym będziemy musieli dotrzeć do tego co się z nami stało i jak, jeśli w ogóle, możemy wrócić do swoich normalnych rozmiarów. Premiera we wrześniu. Gra będzie dostępna w Xbox Game Pass.