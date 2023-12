PlayStation Plus kontratakuje! Mocna styczniowa oferta

Styczniowa oferta PlayStation Plus prezentuje się następująco:

(PS5)Po ucieczce ze zniszczonych rodzinnych stron Amicia i Hugo wyruszają na południe ku nowym regionom i tętniącym życiem miastom. Próbują rozpocząć nowe życie i kontrolować klątwę ciążącą na Hugonie.Gdy jego moce budzą się na nowo, śmierć i rozkład powracają w zalewie wygłodniałych szczurów. Znów muszą uciekać, pokładając nadzieje w proroctwie dotyczącym wyspy, która może kryć klucz do uratowania Hugona.Odkryj, ile kosztuje ocalenie najbliższych w upartej walce o przetrwanie. Atakuj z ukrycia lub rozpętuj piekło, pokonując wrogów i wyzwania broniami, narzędziami i mocami nadprzyrodzonymi.(PS4, PS5)Mroczne siły opanowały Dziki Zachód. Jako jeden z ostatnich agentów sekretnej organizacji zwalczającej wampiry, stanowisz finalną linię obrony ludzkości przed zrodzonym w mroku złem. Stań do walki z przerażającymi krwiopijcami by stać się Superbohaterem Dzikiego Zachodu i ocalić Zjednoczone Stany Ameryki!Rozpętaj piekło używając broni palnej, napędzanej elektrycznością Rękawicy Bojowej oraz pomysłowych gadżetów. Poluj na wampiry jako samotny łowca lub połącz siły z przyjacielem by pokonać zło wspólnie. Przeżyj przygodę zanurzoną w mrocznym odbiciu Dzikiego Zachodu, ulepszając swój arsenał oraz specjalne narzędzia do walki z wampirami. Odblokuj nowe umiejętności by osiągnąć mistrzostwo i stwórz swój własny, unikatowy styl walki z hordami krwiożerczych potworów.(PS4, PS5)Zmieniaj się z bezbarwnego Nikogo w ŚLIMAKA, DUCHA, SMOKA i NIE TYLKO w tej nowatorskiej fabularnej grze akcji od twórców Guacamelee!Ukończ zadania, aby odkryć ponad 15 różnych form i móc się między nimi przełączać. Mieszaj zdolności na zaskakujące sposoby, aby odblokować i ukończyć jeszcze WIĘCEJ trudnych zadań. Odkrywaj ogromny świat samotnie lub ze znajomym online, oczyszczaj zmieniające się lochy z potworów i spróbuj powstrzymać klęskę, aby OCALIĆ ŚWIAT!Jak Waszym zdaniem wypada styczniowa oferta dla abonentów PS+? Sony nadrabia za słaby grudzień?