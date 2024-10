Maraton Halloween 25.10.2024 w Multikinie

to świetna okazja, by w gronie przyjaciół zmierzyć się ze swoimi najgłębiej zakorzenionymi lękami i spędzić całą noc w towarzystwie najnowszych, najmroczniejszych filmów. Gwarantujemy ekstremalne emocje, adrenalinę i napięcie, które będą towarzyszyć Tobie jeszcze długo po opuszczeniu sali kinowej!PodczasHalloween wyświetlimy cztery filmy, w tym długo wyczekiwane premiery i przedpremiery. To jedyna taka okazja, by zobaczyć w jednym miejscu prawdziwe perełki kina grozy, zanim trafią na ekrany kin w całym kraju.W programie znalazły się:, czyli pozycja obowiązkowa dla miłośników i miłośniczek mrocznych historii, które sięgają głęboko do korzeni ludzkich lęków i niepokojów. To opowieść o walce z nieznanym i próbie zrozumienia sił, które nigdy nie miały być odkryte., czyli nowa odsłona kultowej serii o piekielnym bohaterze. To mroczna i klimatyczna produkcja, która zgłębia najciemniejsze zakamarki świata istot nadprzyrodzonych i starożytnych tajemnic. A to wszystko w anturażu zaskakujących efektów specjalnych!, który łączy elementy psychologicznego horroru z klasycznymi motywami kina grozy. Gdy jeden z bohaterów wypowiada tajemnicze słowa, nieświadomie przywraca do życia demona o imieniu Beezel – pradawną istotę, która pragnie jedynie chaosu i zniszczenia. Jak rozwinie się ta historia?, czyli jeden z najbardziej wyczekiwanych horrorów tego roku. Sama myśl o jego premierze już teraz przyprawia widzów o dreszcze!Nie przegap tej wyjątkowej nocy, przepełnionej straszliwie przerażającym kinem!Rozpoczęcie o 22:00Biała Podlaska, Bydgoszcz, Elbląg Ogrody ,Gdańsk, Głogów, Jaworzno, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Leszno, Lublin, Łódź, Mielec, Olsztyn, Poznań 51, Pruszków, Radom, Rumia, Rybnik, Rzeszów, Słupsk, Szczecin, Tarnów, Tychy Gemini, Warszawa TargówekWarszawa Wola, Warszawa Złote Tarasy, Włocławek, Wrocław Pasaż, Zabrze.