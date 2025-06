Mark Ruffalo vs. osoby z niepełnosprawnościami w nowym filmie twórczyni "CODY"

Nowy film reżyserki "CODY" – co wiemy?

W "Being Heumann" Sian Heder w centrum opowieści znowu umieści osoby z niepełnosprawnościami. Jej historia skupi się na postaci Judy Heumann, działaczki i aktywistki społecznej, która w 1977 roku zainicjowała miesięczny protest okupacyjny w budynku federalnym w San Francisco. Jego celem było wywołanie nacisku na Departament Zdrowia Stanów Zjednoczonych, który miałby skutkować wdrożeniem sekcji 504 Ustawy o Rehabilitacji. Dokument ten zapewnił dostępność dla osób z niepełnosprawnościami we wszystkich obiektach i placówkach federalnych.Scenariusz filmu powstanie w oparciu o wspomnienia samej Heumann opublikowane w 2020 roku. Jego autorkami będą reżyserka Sian Heder oraz debiutująca w tej roli pisarka Rebekah Taussig. W Judy Heumann wcieli się Ruth Madeley (" Rok za rokiem "), z kolei Mark Ruffalo (" Biedne istoty ") obejmie rolę Josepha Califano, pełniącego funkcję Sekretarza Zdrowia w administracji prezydenta Cartera.Dzieło Sian Heder , tak samo jak poprzednia " CODA " czy współtworzony przez nią serial " Little America " powstanie jako produkcja Apple. Na tę chwilę nie wiadomo, czy tropem " F1 " i " Czasu krwawego księżyca " film trafi na ekrany kin, czy zadebiutuje ekskluzywnie na platformie streamingowej.