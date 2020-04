Marvel zekranizuje kolejny duży komiksowy crossover?

a potemdowiodły, że studiu Marvel opłaca się ekranizowanie dużych komiksowych crossoverów, w których spotykają się wszyscy bohaterowie uniwersum. Czy studio ma już plan na kolejne takie wydarzenie?Według najnowszych doniesień portalu MCU Cosmic studio może przygotowywać historię opartą na serii komiksowej, która opowiadała o tym, jak Magneto, wstrząśnięty po rzekomej śmierci swoich dzieci, Scarlet Witch i Quicksilvera, postanawia zniszczyć świat. Seria nie była częścią regularnego komiksowego uniwersum Marvela, tylko linii Ultimate, prezentującej odświeżone wersje klasycznych superbohaterów. Ale udział w niej wzięli wszyscy ważni gracze: od Avengers przez X-Men po Fantastyczną Czwórkę.Oczywiście na horyzoncie pojawia się kilka przeszkód: po pierwsze, w MCU - przy najmniej na razie - nie ma Magneto, X-Men ani Fantastycznej Czwórki. Od jakiegoś czasu mówi się jednak, że Marvel szykuje się do ich kinowego debiutu. Możliwe, że plany ekranizacjisą na tyle dalekosiężne, że w międzyczasie wszystkie te postacie pojawią się na dużym ekranie. Co jednak ciekawe, podobno pierwsze fundamenty tej historii mają zostać położone już w serialu Disney+jest jednak jeszcze jeden problem - to jeden z bardziej nielubianych crossoverów w historii Marvela, krytykowany zwłaszcza za nadmierne epatowanie szokiem i przemocą (jeden z czarnych charakterów zjada członkinię Avengers, po czym inny bohater w zemście odgryza mu głowę itp). Inna sprawa, że filmowe "ekranizacje" słynnych komiksowych crossoverów w wykonaniu studia Marvela zazwyczaj traktują pierwowzór jedynie jako fabularny punkt wyjścia i nie trzymają się sztywno oryginału. Czas pokaże.