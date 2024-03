"Marvel 1943: Rise of Hydra" to nowa gra twórczyni "Uncharted"

Osadzona w ogarniętej wojną Europie, gra " Marvel 1943: Rise of Hydra " umożliwi nam wcielenie się w czterech bohaterów: młodego Kapitana Amerykę, dziadka T'Challi, Azzuriego w kostiumie Czarnej Pantery, Gabriela Jonesa – amerykańskiego żołnierza będącego częścią jednostki Howling Commandos, oraz Nanali, szpiega z Wakandy w okupowanym Paryżu.Zaprezentowany pierwszy zwiastun nie tylko ukazuje głównych bohaterów i scenerię gry, ale przede wszystkim prezentuje możliwości graficzne silnika Unreal Engine 5.4. Jak zwrócił uwagę Geoff Keighley na serwisie X (dawniej Twitter), scena walki Steve'a Rogersa z Azzurim na moście jest renderowana w czasie rzeczywistym na wspomnianym silniku. Czy Amy Hennig i jej studio wprowadzą nową jakość do gier akcji? Przekonamy się już w przyszłym roku – " Marvel 1943: Rise of Hydra " ma zadebiutować w 2025 roku. Platformy docelowe nie zostały jeszcze ogłoszone.