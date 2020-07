Najlepsze filmy o superbohaterach. Top 20 filmów, które warto obejrzeć

Kiedy w 2008 roku do kin wchodził " Iron Man ", nikt jeszcze nie wiedział, że oto zmienia się historia kina. Kiedy Joss Whedon kręcił pierwszą część " Avengers " wszyscy już wiedzieli, że mamy do czynienia z czymś niezwykłym. " Avengers " zebrało w jednym miejscu całą masę superbohaterów tworząc widowisko stanowiące domknięcie serii liczącej już pięć filmów. Whedon wycisnął wszystko, co najlepsze z uniwersum Marvela: połączenie ziemskiego humoru i kosmicznego spektaklu. Kapitan Ameryka, Thor, Iron Man i Hulk muszą połączyć siły, by razem obronić Ziemię przed inwazją kosmitów. W obsadzie m.in. Robert Downey Jr.