Sol Rodríguez i David Denman w drugim sezonie "Peacemakera". Kogo zagrają?

Sol Rodríguez i David Denman w 2. sezonie "Peacemakera". Kogo zagrają?

"Peacemaker" w programie Serial Killers

Jak podaje The Wrap, w drugim sezonie " Peacemakera ", nad którym prace już trwają, zobaczymy Sol Rodríguez i Davida Denmana . Sol Rodríguez wcieli się w Sashę Bordeaux – bohaterkę, która na kartach komiksu po raz pierwszy pojawiła się w wydanym w grudniu 2000 roku numerze #751 "Detective Comics" autorstwa Grega Rucki Shawna Martinbrougha . Sasha, mistrzyni sztuk walki, zostaje zatrudniona do ochrony Bruce'a Wayne'a . Gdy odkrywa, że jej szef jest Batmanem, postanawia on wytrenować ją na swoją pomocniczkę. Szczegóły postaci, w którą wcieli się David Denman, nie zostały na razie ujawnione.W obsadzie zobaczymy też Franka Grillo. Przypadła mu rola ojca zabitego przez Peacemakera Ricka Flagga. Zapewne będzie on chciał pomścić śmierć syna.Serial " Peacemaker " zadebiutował w styczniu 2022 roku. Przypominamy odcinek programu Serial Killers, w którym Łukasz Muszyński i Jakub Popielecki omawiają pierwszy sezon:Akcja serialu toczy się po wydarzeniach przedstawionych w filmie " Suicide Squad. Legion samobójców ". Poznajemy w nim dalsze losy superbohatera o wątpliwej etyce, który dla pokoju zrobi wszystko, niezależnie, ile mężczyzn, kobiet i dzieci będzie musiał zabić. Po opuszczeniu szpitala Peacemaker ( John Cena ), znany także jako Christopher Smith, ma nadzieję cieszyć się wolnością. Niestety szybko upomina się o niego kierowany przez Clemsona Murna ( Chukwudi Iwuji ) oddział do zadań specjalnych. Ma on dla niego propozycję nie do odrzucenia.