Będzie trzeci sezon "Tokyo Vice"? Max podjął decyzję

Max kasuje serial "Tokio Vice" po dwóch sezonach

Informacja o skasowaniu serialu " Tokyo Vice " została przekazana podczas odbywającego się w Fox Studios panelu Produced By, w którym udział wzięli Sarah Aubrey, dyrektorka ds. oryginalnej zawartości Max, twórca serialu J.T. Rogers oraz reżyser i producent wykonawczy Alan Poul – czytamy w oświadczeniu platformy.Swoje oświadczenie wydali też Alan Poul Serial " Tokyo Vice " zadebiutował w 2022 roku. Jego bohaterem jest amerykański dziennikarz Jake Adelstein, który przyjeżdża do Tokio, by rozpocząć pracę w jednej z największych japońskich gazet. Prowadzi śledztwo w sprawie korupcji w policji i jej powiązań ze światem przestępczym. Przypominamy odcinek programu Na skróty, w którym o produkcji rozmawiają Łukasz Muszyński i Maciej Łuka: